PL Developments借助Kinaxis打造更智能、更健康的供應鏈

首屈一指的製藥製造商將利用AI驅動的協調技術，加快基本健康產品的提供

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，首屈一指的非處方藥品及醫療保健產品製造商與經銷商PL Developments (PLD)已選擇Kinaxis Maestro™平台，以滿足消費者及美國主要零售合作夥伴與日俱增的需求。透過用AI驅動的協調和預測性規劃取代人工工具及試算表，PLD將以更高的靈活性、準確性和效率，加快基本健康產品的提供。

PLD專注于從產品開發到經銷的端對端解決方案，為美國一些最大的零售商供應健康及保健產品，包括Walmart、Walgreens、CVS、Costco、Sam’s Club和Target等，產品類別涵蓋止痛藥、咳嗽/感冒藥、抗過敏藥和助消化藥等。由於市場擴張以及消費者對易取得、價格實惠的醫療保健產品的需求迅速成長，PLD需要以更快的速度、更高的準確性和更強的回應能力向零售合作夥伴供貨。此前，由於採用人工規劃工具且決策過程各自為政，PLD面臨著營運可視性有限的挑戰，導致訂單確認延遲和庫存水準偏高。

為保持其值得信賴的產業領導者地位，PLD需要一個下一代供應鏈平台，以滿足不斷變化的客戶期望，同時在每一個環節持續兌現品質承諾。經過嚴格評估，Maestro憑藉其無與倫比的資料整合能力和即時洞察提供能力脫穎而出，能夠透過預測性規劃來預判需求。借助Maestro，PLD能夠實現庫存最佳化、更快地回應市場變化，並以更少的資源和更高的供應鏈可視性，在業務的各個職能部門實現規模化執行。

PL Developments供應鏈長Thomas Crowe表示：「消費者期望能快速獲得值得信賴的健康及保健產品，而我們的零售合作夥伴則需要與不斷變化的需求相匹配的庫存。有了Maestro，我們可以預判這種需求、類比各種情景、為市場變化制定計劃，並在幾分鐘內做出自信的、資料驅動的決策。這是一個改變遊戲規則的工具，它使我們的團隊能夠提供消費者每天都依賴的創新和產品，而Kinaxis如今已成為這一創新的關鍵組成部分。」

Kinaxis全球商業營運總裁Mark Morgan表示：「PLD是具有前瞻性思維的製造商的典範，它正積極擁抱當今醫療保健供應鏈所需要的速度和智慧。借助Maestro，他們不僅僅是在取代試算表，更是在開啟即時可視性、快速執行力和可擴充的決策能力。我們很驕傲能為PLD提供支援，協助他們比以往更快、更高效地提供消費者所依賴的可靠的醫療保健產品。」

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一英里交付。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂環境所需的靈活性和可預測性。如欲查閱更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

來源：Kinaxis Inc

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

