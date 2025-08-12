PL Developments bouwt aan een slimmere, gezondere toeleveringsketen met Kinaxis

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een internationale leider op gebied van orchestratie van end-to-end toeleveringsketens, heeft vandaag bekendgemaakt dat PL Developments (PLD), een toonaangevende fabrikant en distributeur van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en gezondheidsproducten, heeft gekozen voor het Kinaxis Maestro™-platform om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten en grote Amerikaanse retailpartners. PLD vervangt hiermee handmatige tools en spreadsheets door AI-aangestuurde coördinatie en voorspellende planning, waardoor een grotere flexibiliteit, nauwkeurigheid en efficiëntie wordt bereikt en essentiële gezondheidszorgproducten sneller worden geleverd.

PLD is gespecialiseerd in end-to-end oplossingen van productontwikkeling tot distributie en levert gezondheids- en welzijnsproducten in de categorieën pijnstillers, hoest en verkoudheid, allergieën en spijsvertering aan enkele van de grootste retailers in de VS, waaronder Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam's Club en Target.

