Andersen Consulting amplía sus soluciones de transformación digital con Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting anuncia un acuerdo de colaboración con Future Processing, una consultora tecnológica y de software, lo que refuerza la capacidad de la organización para ofrecer soluciones digitales integrales.

Fundada en el año 2000 en Polonia, Future Processing lleva más de dos décadas llevando a cabo con éxito proyectos informáticos avanzados para clientes de todo el mundo. La empresa ofrece una gama completa de servicios basados en una amplia experiencia tecnológica y capacidad de asesoramiento, desde consultoría y estrategia de productos digitales hasta desarrollo de software personalizado, soluciones en la nube, datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciberseguridad. Su experiencia permite a los clientes adoptar la inteligencia artificial, migrar e integrar sistemas, modernizar y ampliar la infraestructura en la nube, optimizar y gestionar las operaciones de TI, y ejecutar iniciativas de ingeniería basadas en el rendimiento.

"Gracias a nuestra colaboración con Andersen Consulting, avanzamos en nuestra misión de ofrecer soluciones tecnológicas a gran escala", afirmó Michał Sztanga, director general de Future Processing. "Juntos, combinamos una profunda experiencia técnica en inteligencia artificial, nube y ciberseguridad con un alcance de consultoría global; esto nos permite ayudar a los clientes a acelerar la transformación digital, modernizar su infraestructura y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en todos los mercados".

"Esta colaboración mejora nuestra capacidad para ofrecer soluciones escalables, seguras y con visión de futuro que no solo satisfacen las necesidades tecnológicas inmediatas de los clientes, sino que también respaldan el crecimiento estratégico a largo plazo", afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Su amplia excelencia técnica y sus modelos de servicio centrados en el cliente complementan perfectamente nuestra estrategia, mejorando nuestra capacidad para ofrecer consultoría integrada y soluciones digitales integrales con un impacto medible".

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

