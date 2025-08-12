PL Developments借助Kinaxis打造更智能、更健康的供应链

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，非处方药品及医疗保健产品的领先制造商与分销商PL Developments (PLD)已选择Kinaxis Maestro™平台，以满足消费者及美国主要零售合作伙伴日益增长的需求。通过用AI驱动的协调和预测性规划取代手动工具及电子表格，PLD将以更高的灵活性、准确性和效率，加速基本健康产品的交付。

PLD专注于从产品开发到分销的端到端解决方案，为美国一些最大的零售商供应健康及保健产品，包括Walmart、Walgreens、CVS、Costco、Sam’s Club和Target等，产品类别涵盖止痛药、咳嗽/感冒药、抗过敏药和助消化药等。由于市场扩张以及消费者对易获取、价格实惠的医疗保健产品的需求迅速增长，PLD需要以更快的速度、更高的准确性和更强的响应能力向零售合作伙伴供货。此前，由于采用手动规划工具且决策过程各自为政，PLD面临着运营可见性有限的挑战，导致订单确认延迟和库存水平偏高。

为保持其值得信赖的行业领导者地位，PLD需要一个下一代供应链平台，以满足不断变化的客户期望，同时在每一个环节持续兑现质量承诺。经过严格评估，Maestro凭借其无与伦比的数据整合能力和实时洞察提供能力脱颖而出，能够通过预测性规划来预判需求。借助Maestro，PLD能够优化库存、更快地响应市场变化，并以更少的资源和更高的供应链可见性，在业务的各个职能部门实现规模化执行。

PL Developments首席供应链官Thomas Crowe表示：“消费者期望能快速获得值得信赖的健康及保健产品，而我们的零售合作伙伴则需要与不断变化的需求相匹配的库存。有了Maestro，我们可以预判这种需求、模拟各种情景、为市场变化制定计划，并在几分钟内做出自信的、数据驱动的决策。这是一个改变游戏规则的工具，它使我们的团队能够交付消费者每天都依赖的创新和产品，而Kinaxis如今已成为这一创新的关键组成部分。”

Kinaxis全球商业运营总裁Mark Morgan表示：“PLD是具有前瞻性思维的制造商的典范，它正积极拥抱当今医疗保健供应链所需要的速度和智能。借助Maestro，他们不仅仅是在取代电子表格，更是在解锁实时可见性、快速执行力和可扩展的决策能力。我们很自豪能为PLD提供支持，助力他们比以往更快、更高效地交付消费者所依赖的可靠的医疗保健产品。”

如需了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

