LevelBlue e Akamai fazem parceria para lançar novos serviços gerenciados de proteção de aplicativos web e API

DALLAS (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A LevelBlue, fornecedora líder de serviços gerenciados de segurança, consultoria estratégica e inteligência contra ameaças, anunciou hoje o lançamento de seu serviço de segurança Managed Web Application and API Protection (WAAP), projetado para oferecer proteção adaptável e permanente capaz de reduzir riscos e despesas operacionais relacionados à segurança de aplicativos web e APIs. Com a tecnologia App & API Protector da Akamai, líder do setor, o LevelBlue Managed WAAP combina firewall de aplicativos web (WAF) de última geração, mitigação de negação de serviço distribuída (DDoS), proteção contra bots e recursos básicos de segurança de API, combinados com a equipe especializada de operações WAAP da LevelBlue.

Organizações do mundo todo estão ampliando rapidamente o uso de aplicativos e APIs para impulsionar estratégias digitais. De acordo com o Enterprise Strategy Group, o número médio de aplicativos web por organização deve crescer de 145 para mais de 200 em dois anos. Ao mesmo tempo, o número de organizações com mais da metade de seus aplicativos usando APIs aumentará de 32% para 80%. Entre os desafios mais importantes que as equipes de segurança enfrentam estão:

Descobrir implementações de aplicativos e APIs

Ampliar as proteções adequadas

Identificar e mitigar ataques com rapidez

Garantir que a segurança não afete o desempenho

Além disso, muitos enfrentam dificuldades com restrições de pessoal e falta de especialização. À medida que os ambientes se tornam mais complexos, metade das organizações de médio porte afirma que é mais difícil proteger aplicativos web e APIs do que há dois anos, e muitas estão buscando ajuda externa e soluções simplificadas e consolidadas. O LevelBlue Managed WAAP atende diretamente a essas necessidades, oferecendo resultados de segurança mensuráveis e otimizando as operações.

“Hoje em dia, um grande número de organizações depende de várias ferramentas que não foram desenvolvidas especificamente para a segurança de aplicativos web e APIs, o que leva à complexidade, silos e aumento dos custos”, disse Sundhar Annamalai, presidente da LevelBlue. “A LevelBlue oferece uma alternativa: serviços comprovados que consolidam e simplificam as proteções com investimento previsível. Ao combinar a experiência operacional da LevelBlue com a tecnologia comprovada da Akamai, as organizações podem se antecipar às ameaças em constante evolução e criar resiliência cibernética para recursos digitais críticos.”

O LevelBlue Managed WAAP está disponível em dois níveis, Essential e Advanced, oferecendo às organizações a flexibilidade de escolher o nível de serviço que melhor se adapta às suas necessidades. As principais vantagens são:

Acesso 24 horas por dia, sete dias por semana, à experiência no WAAP: obtenha uma equipe totalmente operacional de especialistas que oferece suporte, monitoramento e consultoria integral para melhorar a proteção WAAP.

Descubra e proteja ativos críticos: identifique e classifique automaticamente aplicativos web e APIs – priorize aqueles expostos ou que lidam com dados confidenciais e amplie a proteção conforme necessário.

Defesa contra ameaças com tecnologia de IA: combine a detecção baseada em IA com inteligência global sobre ameaças para identificar anomalias, adaptar-se a novos vetores de ataque e ficar à frente das ameaças.

Gerenciamento de segurança otimizado: elimine o ajuste manual com um gerenciamento automatizado de políticas liderado por especialistas, aumentando a eficiência, reduzindo falsos positivos e se alinhando aos fluxos de trabalho modernos de DevOps.

“Somente em 2024, a Akamai registrou mais de 311 bilhões de ataques a aplicativos web. À medida que a IA se acelera, as ameaças ficam mais difíceis de detectar e a segurança fica mais difícil de controlar”, comentou Rupesh Chokshi, vice-presidente sênior e gerente geral do portfólio de Segurança de Aplicativos da Akamai. “A parceria entre Akamai e LevelBlue oferece aos clientes acesso a uma equipe confiável e experiente que combina tecnologia líder do setor com o profundo conhecimento operacional de um dos maiores MSSP do mundo. É uma junção poderosa com uma solução flexível que pode acelerar as organizações para uma proteção resiliente e conformidade.”

Para saber mais sobre os serviços LevelBlue Managed WAAP, acesse aqui.

Sobre a LevelBlue

Simplificamos a segurança cibernética por meio de serviços gerenciados premiados, consultoria estratégica experiente, inteligência contra ameaças e pesquisas renomadas. Nossa equipe é uma extensão perfeita da sua, proporcionando transparência e visibilidade à postura de segurança e trabalhando continuamente para fortalecê-la.

Aproveitamos dados de segurança de várias fontes e os enriquecemos com inteligência artificial para fornecer informações sobre ameaças em tempo real, o que permite uma tomada de decisão mais precisa e exata. Com uma presença mundial ampla e constante, a LevelBlue define o padrão para a segurança cibernética de hoje e de amanhã. Gerenciamos riscos de maneira fácil e eficaz, para que você possa se concentrar nos seus negócios.

Bem-vindo à LevelBlue. Segurança cibernética. Simplificada. Saiba mais em www.levelblue.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é uma empresa de segurança cibernética e computação em nuvem que impulsiona e protege os negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência superior contra ameaças e equipe de operações globais fornecem defesa em profundidade para proteger os dados e aplicativos corporativos em qualquer lugar. As soluções completas de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas do mundo inteiro confiam na Akamai para fornecer a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor de que precisam para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com e akamai.com/blog ou siga Akamai Technologies no X e LinkedIn.

