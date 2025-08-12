LevelBlue與Akamai合作推出全新代管Web應用程式及API保護服務

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的代管安全服務、策略顧問及威脅情報供應商LevelBlue今日宣布推出代管Web應用程式及API保護(WAAP)安全服務。該服務旨在提供自我調整、全天候的防護，降低Web應用程式和API安全的風險與營運成本。憑藉Akamai業界首屈一指的App & API Protector技術，LevelBlue代管WAAP整合了下一代Web應用程式防火牆(WAF)、分散式拒絕服務(DDoS)緩解、機器人防護以及基礎API安全功能，並配備LevelBlue專屬的WAAP營運團隊。

全球組織正迅速擴大應用程式和API的使用，以推動數位化優先策略。根據Enterprise Strategy Group的資料，未來兩年內，各組織的平均Web應用程式數量預期將從145個增至200個以上。與此同時，有超過一半應用程式使用API的組織比例將從32%上升至80%。安全團隊面臨的最關鍵挑戰包括：

發現應用程式和API部署情況

擴大有效防護範圍

快速辨識並緩解攻擊

確保安全措施不影響效能

此外，許多組織還受限於人員不足和專業知識缺口。隨著環境日益複雜，半數中階市場組織表示，如今保護Web應用程式和API比兩年前更加困難，因此許多組織正在尋求外部協助以及簡化、整合的解決方案。LevelBlue代管WAAP可直接滿足這些需求，在簡化營運的同時實現可衡量的安全成果。

LevelBlue總裁Sundhar Annamalai表示：「如今，數量驚人的組織依賴多種並非專為Web應用程式和API安全設計的工具——這導致了複雜性、孤島現象和成本上升。LevelBlue提供了一種替代方案：經過驗證的服務，透過可預測的投資實現防護措施的整合與簡化。透過將LevelBlue的營運專業知識與Akamai成熟的技術相結合，各組織能夠領先於不斷演變的威脅，為關鍵數位能力建構網路韌性。」

LevelBlue代管WAAP提供「基礎版」(Essential)和「進階版」(Advanced)兩個層級，讓組織能夠靈活選擇最符合自身需求的服務層級。核心優勢包括：

7天24小時全天候WAAP專業支援：擁有一支全營運狀態的專家團隊，提供全天候支援、監控和顧問服務，提升WAAP防護效果。

發現並保護關鍵資產：自動辨識和分類Web應用程式和API——優先處理暴露在外或處理敏感性資料的資產，並根據需要擴大防護範圍。

AI驅動的威脅防禦：將AI驅動的偵測與全球威脅情報相結合，以辨識異常情況，適應新的攻擊向量並領先於各種威脅。

簡化的安全管理：透過專家主導的自動化策略管理消除人工調整，提高效率，減少誤報，並與現代開發維運工作流程保持一致。

Akamai應用程式安全產品組合資深副總裁兼總經理Rupesh Chokshi表示：「僅2024年，Akamai就監測到超過3110億次Web應用程式攻擊。隨著AI的加快發展，威脅更難被發現，安全也更難控制。Akamai與LevelBlue的合作讓客戶能夠獲得一個值得信賴的可靠團隊的支援——該團隊將業界首屈一指的技術與全球最大的代管安全服務提供者(MSSP)之一的深厚營運專業知識相結合。這是一種強強聯手，其靈活的解決方案能夠協助組織快速實現韌性防護與法規遵循。」

如欲瞭解更多關於LevelBlue代管WAAP服務的資訊，請造訪此處。

關於LevelBlue

我們透過屢獲殊榮的代管式服務、經驗豐富的策略顧問、威脅情報以及聞名業界的研究簡化網路安全。我們的團隊是客戶的順暢延伸，讓客戶能夠透明掌控其安全形勢並持續努力強化。

我們蒐集各種來源的安全資料並以人工智慧進行豐富，從而提供即時的威脅情報，讓客戶能夠做出更準確、更精準的決策。LevelBlue擁有始終可用的大型全球平台，樹立當下和未來的網路安全標準。我們可輕鬆有效地管理風險，讓客戶可以放心專注於自己的業務。

歡迎來到LevelBlue。網路安全，由此簡化。更多資訊請造訪www.levelblue.com。

關於Akamai

Akamai是一家為線上業務提供支援和保護的網路安全與雲端運算公司。我們市場首屈一指的安全解決方案、卓越的威脅情報和全球營運團隊提供縱深防禦，隨時隨地保護企業資料和應用程式免受各種威脅。Akamai的全堆疊雲端運算解決方案在全球分佈最廣泛的平台上提供高效能和成本效益。全球企業信賴Akamai，仰賴其業界首屈一指的可靠性、規模和專業知識，自信地擴大業務。更多資訊請造訪akamai.com和akamai.com/blog，或在X和LinkedIn上關注Akamai Technologies。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。