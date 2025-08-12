Andersen Consulting élargit son offre de solutions de transformation numérique avec Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient d’annoncer la signature d’un accord de collaboration avec Future Processing, une société de conseil en technologie et en logiciels, afin de renforcer sa capacité à fournir des solutions numériques de bout en bout.

Fondée en 2000 en Pologne, Future Processing exécute avec succès des projets informatiques avancés pour ses clients du monde entier depuis plus de deux décennies. La société propose une gamme complète de services basés sur son expertise technologique approfondie et ses capacités de conseil – allant du conseil et de la stratégie en matière de produits numériques, en passant par le développement de logiciels personnalisés, le cloud, les données, l’IA, l’apprentissage automatique et les solutions de cybersécurité. Son expertise permet à ses clients d’adopter l’IA, de migrer et d’intégrer leurs systèmes, de moderniser et de faire évoluer leur infrastructure cloud, d’optimiser et de gérer leurs opérations informatiques, ainsi que de mettre en œuvre des initiatives d’ingénierie axées sur la performance.

« Cette collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre de poursuivre notre mission, à savoir la fourniture de solutions technologiques à grande échelle », a déclaré Michał Sztanga, directeur général de Future Processing. « Ensemble, nous combinons une grande expertise technique en matière d’IA, de cloud et de cybersécurité avec une portée mondiale en matière de conseil, ce qui nous permet d’aider nos clients à accélérer leur transformation numérique, à moderniser leurs infrastructures et à saisir de nouvelles opportunités de croissance sur tous les marchés. »

« Cette collaboration nous permet de renforcer notre capacité à fournir des solutions évolutives, sécurisées et novatrices qui non seulement répondent aux besoins technologiques immédiats de nos clients, mais qui soutiennent également leur croissance stratégique sur le long terme », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « L’excellence technique et les modèles de service axés sur le client de Future Processing complètent parfaitement notre stratégie et nous permettent de renforcer notre capacité à fournir des services de conseil intégrés et des solutions numériques de bout en bout à l’impact mesurable. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

