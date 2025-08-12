Andersen Consulting携手Future Processing，拓展数字化转型解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与技术和软件咨询公司Future Processing达成合作协议，以增强自身提供端到端数字化解决方案的能力。

Future Processing于2000年在波兰成立，二十多年来成功为全球客户交付了众多先进的IT项目。凭借深厚的技术专长和咨询能力，该公司提供全方位服务——从咨询和数字产品战略，到定制软件开发、云服务、数据处理、AI、机器学习及网络安全解决方案等。其专业能力可助力客户采用AI技术、迁移和集成系统、实现云基础设施的现代化与规模化、优化和管理IT运营，以及执行以性能为导向的工程计划。

Future Processing董事总经理Michał Sztanga表示：“通过与Andersen Consulting的合作，我们将进一步推进规模化交付技术解决方案的使命。双方将携手合作，整合在AI、云服务和网络安全领域的深厚技术专长，并结合全球咨询网络，助力客户加速数字化转型、实现基础设施现代化，并在各市场挖掘新的增长机遇。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作将增强我们提供可扩展、安全且具有前瞻性的解决方案的能力，这些解决方案不仅能满足客户当前的技术需求，还将支持其长期战略增长。其在技术领域的广泛卓越表现以及以客户为中心的服务模式与我们的战略形成了理想的互补，将进一步提升我们提供一体化咨询和端到端数字化解决方案的能力，并带来可衡量的影响力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。