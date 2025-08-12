-

PL Developments crea una catena di approvvigionamento più sana e intelligente con Kinaxis

L'azienda leader nella produzione di farmaci utilizzerà l'orchestrazione alimentata dall'AI per accelerare la fornitura di prodotti sanitari essenziali

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale nell'orchestrazione completa delle catene di approvvigionamento, oggi ha annunciato che PL Developments (PLD), azienda leader nella fornitura e distribuzione di medicinali da banco e prodotti sanitari, ha scelto la piattaforma Kinaxis Maestro™ per venire incontro alla crescente domanda dei consumatori e dei principali partner rivenditori negli Stati Uniti. Sostituendo gli strumenti manuali e i fogli di lavoro con l'orchestrazione alimentata dall'AI e la pianificazione predittiva, PLD accelererà la fornitura di prodotti sanitari essenziali con maggiore agilità, precisione ed efficienza.

Specializzata in soluzioni complete dallo sviluppo alla distribuzione di prodotti, PLD fornisce ad alcuni dei più grandi rivenditori negli Stati Uniti, compresi Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam’s Club e Target prodotti sanitari e per il benessere in categorie che comprendono analgesici, medicinali contro tosse e raffreddore e digestivi.

