LevelBlue en Akamai werken samen en lanceren nieuwe diensten voor webtoepassingenbeheer en API-bescherming

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--LevelBlue, een wereldleider in beheerde beveiligingsdiensten, strategisch advies en bedreigingenintelligentie, kondigt vandaag aan dat het zijn Managed Web Application en API Protection (WAAP) beveiligingsdienst lanceert. Deze dienst is ontworpen om adaptieve, altijd actieve bescherming te bieden met als doel risico's en operationele kosten voor webapplicaties en API-beveiliging te verminderen. LevelBlue Managed WAAP wordt aangedreven door de toonaangevende App & API Protector-technologie van Akamai. Het combineert een next-gen webapplicatie-firewall (WAF), mitigatie van distributed denial of service (DDoS), botbescherming en fundamentele API-beveiligingsmogelijkheden met het toegewijde WAAP Operations-team van LevelBlue.

