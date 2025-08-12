Access Advance Video Distribution Patent Pool krijgt verder momentum met de ondertekening van Alibaba, ZTE en Youku

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC heeft vandaag aangekondigd dat Alibaba Group en ZTE Corporation zich als licentiegevers hebben gevoegd bij de Video Distribution Patent ('VDP') Pool en dat Youku, een dochteronderneming van Alibaba Group en een van de toonaangevende videostreamingplatforms van China, toegetreden is als licentienemer. De deelname van deze marktleiders versterkt de uitgebreide licentieoplossing van de VDP Pool door uitgebreide patentportfolio's toe te voegen, waaronder belangrijke bijdragen aan zowel de HEVC/H.265- als de VVC/H.266-standaard, terwijl de dekking voor Youku's enorme gebruikersbestand wordt uitgebreid.

"We zijn verheugd Alibaba, ZTE en Youku te verwelkomen in de VDP Pool," aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. “De toevoeging van Alibaba en ZTE als licentiegevers brengt cruciale intellectuele eigendomsrechten naar de VDP-pool, terwijl de deelname van Youku als licentienemer de waarde van de flexibiliteit, het voorspelbare kostenmodel en het vereenvoudigde beheer van de pool voor grote streamingplatforms aantoont. Ze voegen zich bij andere technologieleiders, waaronder ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo en Tencent, en tonen daarmee de waarde van de VDP-pool voor het wereldwijde streaming-ecosysteem aan.”

Deze toevoegingen aan de VDP-pool ondersteunen de evenwichtige aanpak van de pool verder, waarbij zowel patenthouders als implementatoren profiteren van vereenvoudigde licenties. Bovendien benadrukken ze hoe de VDP-pool innovatie mogelijk maakt door te voldoen aan de veranderende behoeften van het huidige, onderling verbonden videodistributielandschap en door maximale flexibiliteit te bieden voor codec-implementatie in diverse bedrijfsmodellen.

Over Access Advance: Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om leiding te geven aan de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licenseren van essentiële patenten van de belangrijkste videocodectechnologieën. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenthouders als patentimplementatoren.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licenseren van meer dan 27.500 patenten die essentieel zijn voor H.265/HEVC-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licenseren van essentiële patenten voor H.266/VVC-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentienemers één korting op royaltytarieven voor licentienemers die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pool. Daarnaast biedt Access Advance de VDP Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten met HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs. Ga voor meer informatie naar www.accessadvance.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.