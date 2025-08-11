Andersen Consulting incorpora a Endeavor Management, expandindo sua estratégia e capacidade de transformação de negócios

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande sua estratégia e capacidade de transformação com a entrada do novo membro Endeavor Management, uma consultoria de gestão com um histórico de seis décadas auxiliando empresas/organizações complexas a se alinhar, transformar e crescer.

A Endeavor Management e sua agência de publicidade integrada de serviço completo, a RTRN Strategy, ganharam reconhecimento em todo o país por promover transformações onde elas são mais relevantes: na interseção entre marca, cultura e operação. Com experiência específica nos setores de saúde e energia, a empresa oferece conhecimento especializado para ajudar empresas a navegarem por transformações de alto risco em ambientes altamente regulamentados e em rápida evolução. A experiência da Endeavor em transformação de negócios, alinhamento de marca e estratégia de crescimento fortalece ainda mais a capacidade da Andersen Consulting em oferecer soluções de consultoria completas, fundamentadas em percepções, voltadas para a implementação e com escala global. A Endeavor Management dará início à sua transição para a marca Andersen Consulting nos próximos meses.

"Para nós, ingressar na Andersen Consulting é um passo catalisador", declarou Bill Nash, fundador da Endeavor Management. “Trazemos uma metodologia testada e comprovada para alinhar estratégia e desempenho. Agora, apoiados pelo grande alcance global e pelo conhecimento em várias áreas da Andersen, estamos prontos para liderar em uma era em que a transformação não é opcional — é existencial.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A experiência da Endeavor em transformação e estratégia de negócios enriquece consideravelmente as capacidades de nossa empresa. A sua inclusão demonstra nosso empenho em aperfeiçoar nossa plataforma e ampliar nossa abrangência, oferecendo aos clientes um conjunto incomparável de soluções globais, integradas e multidimensionais.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas empresas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

