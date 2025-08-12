-

Access Advance Video Distribution Patent Pool gewinnt mit der Unterzeichnung von Alibaba, ZTE und Youku weiter an Dynamik

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC gab heute bekannt, dass die Alibaba Group und die ZTE Corporation dem Video Distribution Patent („VDP“)-Pool als Lizenzgeber beigetreten sind und dass Youku, eine Tochtergesellschaft der Alibaba Group und eine der führenden Video-Streaming-Plattformen Chinas, als Lizenznehmer hinzugekommen ist. Die Beteiligung dieser Branchenführer stärkt die umfassende Lizenzierungslösung des VDP-Pools durch die Hinzufügung umfangreicher Patentportfolios, darunter bedeutende Beiträge sowohl zum HEVC/H.265- als auch zum VVC/H.266-Standard, und erweitert gleichzeitig die Abdeckung auf die riesige Nutzerbasis von Youku.

„Wir freuen uns, Alibaba, ZTE und Youku im VDP Pool begrüßen zu dürfen“, sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Die Aufnahme von Alibaba und ZTE als Lizenzgeber bringt wichtige geistige Eigentumsrechte in den VDP-Pool, während Youkus Teilnahme als Lizenznehmer den Wert der Flexibilität des Pools, des vorhersehbaren Kostenmodells und der vereinfachten Verwaltung für große Streaming-Plattformen demonstriert. Sie schließen sich anderen Technologieführern wie ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo und Tencent an, die den Wert des VDP-Pools für das globale Streaming-Ökosystem verdeutlichen.“

Diese Ergänzungen zum VDP-Pool unterstützen den ausgewogenen Ansatz des Pools weiter, bei dem sowohl die Inhaber als auch die Implementierer der Patente von einer vereinfachten Lizenzierung profitieren. Darüber hinaus verdeutlichen sie, wie der VDP-Pool Innovationen ermöglicht, indem er den sich wandelnden Anforderungen der heutigen vernetzten Vertriebsumgebung für Videos gerecht wird und maximale Flexibilität für den Einsatz von Codecs in vielfältigen Geschäftsmodellen bietet.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung unverzichtbarer Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl den Inhabern als auch Anwendern der Patente einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 27.500 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie unerlässlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.266/VVC-Technologie unerlässlich sind. Das Multi-Codec Bridging Agreement des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche Lizenzgebührenstruktur mit ermäßigtem Preis für Lizenznehmer, die sowohl an den Pools HEVC Advance als auch VVC Advance teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den VDP Pool, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

