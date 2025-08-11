ALT5 Sigma Corporation宣布15亿美元注册直接发行及同步私募发行，启动World Liberty Financial $WLFI库藏策略

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS)(FRA: 5AR1)（简称“公司”或“ALT5”）今日宣布，已就一项注册直接发行（简称“注册直接发行”）达成最终协议，将发行并出售总计不超过1亿股普通股（或普通股等价物），发行价为每股7.50美元。在同步进行的私募发行（简称“私募发行”，与注册直接发行合称“发行”）中，公司已签订证券购买协议，将以与注册直接发行相同的每股7.50美元的购买价格，购买并出售1亿股普通股（或普通股等价物）。本次发行总募集资金预计约为15亿美元，未扣除配售代理费用及其他发行开支。私募发行中购买证券的对价以World Liberty Financial, Inc. (“WLFI”)的$WLFI代币形式缴纳。发行价格根据纳斯达克规则按市价确定。

World Liberty Financial, Inc.是同步私募发行的牵头投资者，本次发行还吸引了部分全球最大的机构投资者及知名加密货币风险投资公司的参与。

本次发行预计将在满足惯常成交条件的情况下于2025年8月12日左右完成。公司计划将本次发行的净募集资金用于收购$WLFI代币、建立公司加密货币库藏业务、解决现有诉讼、偿还现有债务、为公司现有业务运营提供资金，以及用作营运资金和一般企业用途。

A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行的独家配售代理。

注册直接发行所涉证券（不包括私募发行的证券）由ALT5依据此前于2025年8月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2025年8月8日由SEC宣布生效的S-3表格“储架”注册说明书（注册号：333-289176，包括基础招股说明书）进行发行和销售。注册直接发行所涉证券的发行仅通过构成注册说明书一部分的招股说明书补充文件进行。与注册直接发行相关的最终招股说明书补充文件及配套基础招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站(http://www.sec.gov)查阅。

上述私募发行中证券的发售以非公开交易方式进行，未依据经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第4(a)(2)条和/或其项下颁布的D条例第506(b)条注册，且未在《证券法》或适用州证券法下注册。因此，除非依据有效的注册说明书或符合《证券法》及相关州证券法注册要求的适用豁免条款，否则私募发行中的证券不得在美国重新发售或转售。

本新闻稿不构成有关这些证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或其他司法管辖区的证券法规定，在注册或取得资格之前此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在任何此等州或其他司法管辖区出售任何此类证券。

顾问

Sullivan & Worcester LLP担任A.G.P./Alliance Global Partners的法律顾问。

HSF Kramer LLP担任A.G.P./Alliance Global Partners的特别顾问。

Clark Hill PLC和Lucosky Brookman LLP担任ALT5 Sigma Corporation的法律顾问。

关于ALT5 Sigma

ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ:ALTS)(FRA:5AR1)是一家金融科技公司，提供下一代区块链驱动技术，用于数字资产的代币化、交易、清算结算、支付及安全保管。自2025年6月起，公司已被纳入Russell Microcap Growth®、Russell 3000E®和Russell 3000E Growth®指数，成为2025年Russell指数重构的一部分。此前，公司自2024年6月起已被纳入Russell Microcap®指数。

ALT5 Sigma, Inc.（ALT5 Sigma Corporation的全资子公司）成立于2018年，提供下一代区块链驱动技术，助力向新的全球金融范式转型。ALT5 Sigma, Inc.通过其子公司为客户提供两大主要平台：“ALT5 Pay”和“ALT5 Prime”。自成立以来，ALT5 Sigma已处理超过50亿美元的加密货币交易。

ALT5 Pay是一款屡获殊荣的加密货币支付网关，支持注册并获批的全球商户接受和发起加密货币支付，或通过WooCommerce和/或ALT5 Pay结账组件及API将ALT5 Pay支付平台集成到自身应用程序或业务运营中。商户可选择自动转换为法定货币，或接收数字资产形式的付款。

ALT5 Prime是一个电子场外交易平台，支持注册并获批的客户买卖数字资产。客户可用法定货币购买数字资产，也可出售数字资产并获取法定货币。ALT5 Prime可通过浏览器访问，也可通过名为“ALT5 Pro”的移动应用程序（可从Apple App Store、Google Play下载）、ALT5 Prime的FIX API，以及面向经批准客户的Broadridge Financial Solutions的NYFIX网关访问。

公司正计划剥离其生物技术业务，该业务未来将以“Alyea Therapeutics Corporation”的名义独立运营。通过生物技术业务，公司专注于将具有非成瘾性止痛特性的药物推向市场，用于治疗慢性或重度疼痛相关疾病。公司的专利产品是一种低剂量纳曲酮的新型制剂(JAN123)，初期拟开发用于治疗复杂性局部疼痛综合征(CRPS)——一种通常导致手臂或腿部出现重度慢性疼痛的疾病。美国食品药品管理局(FDA)已授予JAN123治疗CRPS的孤儿药资格。

发行完成后，公司预计将采用$WLFI库藏策略。

关于World Liberty Financial

World Liberty Financial（简称WLFI）是一家开创性的去中心化金融（DeFi）协议和治理平台，致力于通过透明、易用且安全的金融解决方案为个人赋权。受Donald J. Trump总统愿景的启发，WLFI致力于通过创建用户友好型工具，将去中心化金融的优势带给更广泛的受众，从而实现获取DeFi的民主化。 WLFI计划引领DeFi的潮流，提供直观、强大的平台，使用户能够积极参与金融未来。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》界定的前瞻性陈述，包括但不限于与本次发行的预期时间和完成情况、发行募集资金的接收、发行募集资金的预期用途、公司推进$WLFI库藏策略的预期、ALT5平台及业务的盈利能力和未来增长（可能包括但不限于国际货币风险、第三方或客户信用风险、ALT5服务引发的责任索赔、未来增长或扩张面临的技术挑战）相关的陈述，以及关于公司生物技术业务潜在剥离计划的陈述。本新闻稿还包含与公司生物技术业务潜在剥离计划的风险、JAN123治疗CRPS的潜力相关的一般性陈述，以及使用“继续”、“预期”、“打算”、“将”、“希望”、“应该”、“或将”、“可能”、“潜在”和其他类似表述的其他陈述。此类陈述反映了公司对未来事件的当前看法，存在风险和不确定性，且必然基于多项估计和假设——尽管公司认为这些估计和假设是合理的，但本质上受到重大商业、经济、竞争、政治和社会不确定性及意外事件的影响。本新闻稿还包含关于公司未来可能部分或全部处置其在Alyea的权益的前瞻性陈述，但未明确说明处置范围或方式。

诸多因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与本新闻稿所述的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素可能包括但不限于公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告中详述的内容。若这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或公司向SEC提交的文件中“风险因素”部分所述的支持这些前瞻性陈述的假设被证明不正确，实际结果可能与本文所述结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于本新闻稿发布之日的情况做出，除非法律要求，否则公司无意且不承担更新这些前瞻性陈述的义务。公司无法保证此类陈述将被证明准确，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期内容存在重大差异。在此提醒个人注意，前瞻性陈述并非未来业绩的保证，因此投资者不应过度依赖前瞻性陈述，因其本质上存在不确定性。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。