ALT5 Sigma Corporation annuncia un'offerta diretta registrata da 1,5 miliardi di dollari e un collocamento privato contestuale per far partire la strategia di tesoreria di World Liberty Financial $WLFI
ALT5 continua la sua espansione come fornitore leader di trading in asset digitali e soluzioni di pagamento
Alla chiusura delle offerte, ALT5 implementerà la sua strategia di tesoreria $WLFI, trattenendo circa il 7,5% della fornitura totale di token $WLFI
Zach Witkoff, Cofondatore e CEO di World Liberty Financial, Inc., la società alla base di USD1, lo stablecoin in più rapida crescita al mondo, diventerà Presidente del CdA di ALT5; Eric Trump diventerà un Direttore nel suo CdA; Zak Folkman, Cofondatore e COO di World Liberty Financial, diventerà un osservatore del CdA; e Matt Morgan diventerà il suo Chief Investment Officer (Direttore degli investimenti), con effetto dopo la chiusura delle offerte
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS)(FRA: 5AR1) (la “Società” o “ALT5”) oggi ha annunciato la firma di accordi definitivi per l'emissione e la vendita di un totale fino a 100.000.000 delle sue azioni ordinarie (o azioni ordinarie equivalenti in sostituzione di queste) in un'offerta diretta registrata (la “Registered Direct Offering”, Offerta diretta registrata) al prezzo di acquisto di 7,50 dollari per azione.
