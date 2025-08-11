Andersen Consulting aggiunge Endeavor Management, ampliando la sua strategia e le sue capacità innovative aziendali

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting espande la sua strategia e le sue capacità innovative con l'aggiunta del nuovo membro Endeavor Management, una società di consulenza manageriale che da sessant'anni aiuta le organizzazioni complesse ad allinearsi, trasformarsi e crescere.

Endeavor Management e la sua agenzia di pubblicità incorporata a servizio completo, RTRN Strategy, si sono guadagnati una reputazione nazionale per l'attivazione del cambiamento dove conta di più: all'incrocio tra marchio, cultura e attività. Con una particolare competenza nei settori della sanità e dell'energia, l'azienda ha maturato un'esperienza specializzata nell'aiutare le organizzazioni a gestire trasformazioni ad alto rischio in ambienti altamente regolamentati e in rapida evoluzione. L'esperienza di Endeavor nella trasformazione aziendale, nell'allineamento del marchio e nella strategia di crescita rafforza ulteriormente la capacità di Andersen Consulting di fornire soluzioni di consulenza end-to-end guidate dalla conoscenza, incentrate sull'esecuzione e scalabili a livello globale. Endeavor Management inizierà la transizione al marchio Andersen Consulting nei prossimi mesi.

“L'ingresso in Andersen Consulting è una mossa catalizzatrice per noi”, ha dichiarato Bill Nash, fondatore di Endeavor Management. “Portiamo una metodologia testata sul campo per allineare la strategia con le prestazioni. Oggi, grazie al sostegno della portata globale e alle competenze multidisciplinari di Andersen, siamo posizionati per guidare in un'epoca in cui la trasformazione non è opzionale, è esistenziale”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen ha aggiunto: “Le competenze di Endeavor nella trasformazione e nella strategia aziendale completano perfettamente le capacità della nostra organizzazione. L'aggiunta riflette il nostro impegno a migliorare la nostra piattaforma e ampliare la nostra portata, fornendo ai clienti una gamma ineguagliata di facili soluzioni globali multidimensionali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che fornisce una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologia e IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, che offre competenze del massimo livello in materia di consulenza, fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza in una piattaforma globale che contiene oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in oltre 500 località attraverso le sue aziende membro e le società partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende membro e le società partner presenti in tutto il mondo.

