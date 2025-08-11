ALT5 Sigma Corporation anuncia una Oferta Directa Registrada de 1500 millones de dólares y una colocación privada simultánea para poner en marcha la Estrategia de Tesorería $WLFI de World Liberty Financial

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS) (FRA: 5AR1) (la “Compañía” o “ALT5”) anunció hoy la firma de acuerdos definitivos para la emisión y venta de un total de hasta 100 000 000 de sus acciones ordinarias (o equivalentes a acciones ordinarias en su lugar) en una oferta directa registrada (la “Oferta Directa Registrada”) a un precio de compra de 7,50 dólares por acción. En una colocación privada simultánea (la “Oferta de Colocación Privada” y, junto con la Oferta Directa Registrada, las “Ofertas”), la Compañía ha celebrado un acuerdo de adquisición de valores para la compra y venta de 100 000 000 de sus acciones ordinarias (o equivalentes a acciones ordinarias en su lugar), al mismo precio de compra de 7,50 dólares por acción que en la oferta directa registrada. Según las previsiones, los ingresos brutos de las Ofertas ascenderán a aproximadamente 1500 millones de dólares, antes de deducir los honorarios de los agentes de colocación y otros gastos. La contraprestación pagada por los valores en la Oferta de Colocación Privada se aportó en forma de tókenes $WLFI de World Liberty Financial, Inc. (“WLFI”). Las Ofertas se valoraron a precio de mercado de conformidad con las normas del Nasdaq.

World Liberty Financial, Inc. actúa como inversor principal en la Oferta de Colocación Privada simultánea. Además, en las ofertas han participado un selecto número de los mayores inversores institucionales del mundo y destacadas empresas de capital riesgo especializadas en criptomonedas.

Se espera que el cierre de las Ofertas tenga lugar alrededor del 12 de agosto de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las Ofertas para financiar la adquisición de tókenes $WLFI, establecer las operaciones de tesorería de criptomonedas de la Compañía, así como para resolver litigios existentes, pagar deudas, financiar las operaciones comerciales existentes de la Compañía y para capital circulante y fines corporativos generales.

A.G.P./Alliance Global Partners actúa como agente colocador exclusivo en relación con las Ofertas.

Los valores ofrecidos en la Oferta Directa Registrada (excluidos los ofrecidos en la Oferta de Colocación Privada) son propuestos y vendidos por ALT5 de conformidad con una declaración de registro “shelf” en el Formulario S-3 (N.º de registro 333-289176), que incluye un folleto base, presentada previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 1 de agosto de 2025 y declarada efectiva por la SEC el 8 de agosto de 2025. La oferta de los valores que se emitirán en la Oferta Directa Registrada se realiza únicamente mediante un suplemento del folleto que forma parte de la declaración de registro. El suplemento definitivo del folleto y el folleto base adjunto relativos a la Oferta Directa Registrada se presentarán ante la SEC y estarán disponibles en el sitio web de la SEC, en http://www.sec.gov.

La oferta y venta de los valores en la Oferta de Colocación Privada descrita anteriormente se realizan en transacciones que no implican una oferta pública y no se han registrado de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y/o la Norma 506(b) del Reglamento D promulgado en virtud de la misma, y no se han registrado en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes estatales aplicables en materia de valores. Por consiguiente, los valores de la Oferta de Colocación Privada no pueden volver a ofrecerse ni revenderse en los Estados Unidos, salvo que se haga de conformidad con una declaración de registro vigente o de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales vigentes sobre valores.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

Asesores

Sullivan & Worcester LLP actúa como asesor legal de A.G.P./Alliance Global Partners.

HSF Kramer LLP es el asesor especial de A.G.P./Alliance Global Partners.

Clark Hill PLC y Lucosky Brookman LLP actúan como asesores legales de ALT5 Sigma Corporation.

Acerca de ALT5 Sigma

ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ:ALTS)(FRA:5AR1) es una empresa de tecnología financiera que ofrece lo más avanzado en tecnologías basadas en blockchain para la tokenización, el comercio, la liquidación de compensaciones, el pago y la custodia de activos digitales. Desde junio de 2025, la empresa es miembro de los índices Russell Microcap Growth®, Russell 3000E® y Russell 3000E Growth®, como parte del proceso de recomposición de los índices Russell de 2025. ALT5 Sigma Corporation ya había sido incluida en el índice Russell Microcap® desde junio de 2024.

Fundada en 2018, ALT5 Sigma, Inc. (una filial de propiedad exclusiva de ALT5 Sigma Corporation) ofrece tecnologías de última generación basadas en blockchain para permitir la migración a un nuevo paradigma financiero global. ALT5 Sigma, Inc. ofrece, a través de sus filiales, dos plataformas principales a sus clientes: “ALT5 Pay” y “ALT5 Prime”. ALT5 Sigma ha procesado más de 5000 millones de dólares en transacciones con criptomonedas desde su creación.

ALT5 Pay es una pasarela de pago de criptomonedas galardonada con la que los comerciantes globales registrados y aprobados pueden aceptar y realizar pagos con criptomonedas o integrar la plataforma de pago ALT5 Pay en su aplicación u operaciones utilizando el complemento con WooCommerce y/o los widgets y API de pago de ALT5 Pay. Los comerciantes tienen la opción de convertir automáticamente a monedas fiduciarias o recibir sus pagos en activos digitales.

ALT5 Prime es una plataforma electrónica de negociación extrabursátil con la que los clientes registrados y autorizados pueden comprar y vender activos digitales. Los clientes compran activos digitales con dinero fiduciario y, del mismo modo, pueden vender activos digitales y recibir dinero fiduciario. ALT5 Prime está disponible a través de una aplicación móvil para navegador llamada “ALT5 Pro”, que se puede descargar desde la App Store de Apple, desde Google Play, a través de la API FIX de ALT5 Prime, así como a través de la pasarela NYFIX de Broadridge Financial Solutions para clientes autorizados.

Actualmente, la empresa trabaja en la posible separación de su negocio biotecnológico, que pasará a denominarse “Alyea Therapeutics Corporation”. A través de sus actividades biotecnológicas, la empresa se centra en comercializar medicamentos con propiedades analgésicas no adictivas para tratar afecciones que causan dolor crónico o intenso. El producto patentado de la empresa, una nueva formulación de naltrexona en dosis bajas (JAN123), se está desarrollando inicialmente para el tratamiento del síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una indicación que causa dolor crónico intenso y que suele afectar a los brazos o las piernas. La FDA ha concedido a JAN123 la designación de medicamento huérfano para el tratamiento del SDRC.

Una vez cerrada la oferta, se espera que la empresa adopte una Estrategia de Tesorería $WLFI.

Acerca de World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) es un protocolo pionero de finanzas descentralizadas (DeFi) y una plataforma de gobernanza dedicada a empoderar a individuos a través de soluciones financieras transparentes, accesibles y seguras. Inspirada en la visión del presidente Donald J. Trump, WLFI pretende democratizar el acceso a DeFi mediante la creación de herramientas fáciles de usar que lleven los beneficios de las finanzas descentralizadas a un público más amplio. WLFI planea estar a la vanguardia de DeFi, ofreciendo una plataforma intuitiva y robusta que permita a los usuarios participar activamente en el futuro financiero.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, tal y como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con el calendario previsto y el cierre de las Ofertas, la recepción de los ingresos de las Ofertas, el uso previsto de los ingresos de las Ofertas, las expectativas de la Compañía de avanzar en su Estrategia de Tesorería $WLFI, la rentabilidad y el crecimiento previsto de las plataformas y el negocio de ALT5, que pueden incluir, entre otros, riesgos cambiarios internacionales, riesgos crediticios de terceros o clientes, reclamaciones de responsabilidad derivadas de los servicios de ALT5 y retos tecnológicos para el crecimiento o la expansión futuros, así como declaraciones relativas a los posibles planes de separación de la empresa de su negocio biotecnológico. En este comunicado de prensa también se presentan declaraciones generales relacionadas con los riesgos que implican los posibles planes de separación del negocio biotecnológico de la empresa y el potencial de JAN123 para tratar el SDRC, así como otras declaraciones que incluyen palabras como “continuar”, “espera”, “pretende”, “hará”, “esperanza”, “debería”, “podría”, “potencial” y otras expresiones similares. Dichas declaraciones reflejan la opinión actual de la Compañía con respecto a acontecimientos futuros, están sujetas a riesgos e incertidumbres y se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, aunque la Compañía considera razonables, están intrínsecamente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Este comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas con respecto a la disposición parcial o total prevista de los intereses de la Compañía en Alyea sin especificar el alcance o los métodos de la misma.

Muchos factores podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros descritos en este comunicado de prensa. Entre dichos factores se incluyen, entre otros, los detallados en los informes periódicos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”). Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si las hipótesis expuestas en la sección titulada “Factores de riesgo” en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC en los que se basan esas declaraciones prospectivas resultaran incorrectas, los resultados reales podrían diferir en gran medida de los descritos en el presente documento. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha del presente comunicado de prensa y la Compañía no tiene la intención, ni asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley. La Compañía no puede garantizar que dichas declaraciones resulten precisas, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dichas declaraciones. Se advierte a las personas las declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros y, por lo tanto, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas debido a que conllevan una incertidumbre inherente.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.