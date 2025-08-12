-

El consorcio de patentes de distribución de vídeo de Access Advance toma más impulso con la incorporación de Alibaba, ZTE y Youku

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC anunció hoy que Alibaba Group y ZTE Corporation se unieron al consorcio de patentes de distribución de vídeo ("VDP") como licenciadores, mientras que Youku, filial de Alibaba Group y una de las plataformas de streaming de vídeo líderes de China, se unió como licenciataria. La participación de estos líderes del sector fortalece la solución de licencias integral del pool de VDP al añadir extensas carteras de patentes, que incluyen contribuciones importantes a los estándares HEVC/H.265 y VVC/H.266, además de ampliar la cobertura a la enorme base de usuarios de Youku.

"Nos complace darle la bienvenida a Alibaba, ZTE y Youku al consorcio de VDP", afirmó Peter Moller, director ejecutivo de Access Advance. "La incorporación de Alibaba y ZTE como licenciantes aporta activos de propiedad intelectual críticos al consorcio de VDP, mientras que la participación de Youku como licenciataria demuestra el valor que tiene la flexibilidad, el modelo de costes predecible y la administración más simple del consorcio para las principales plataformas de streaming. Se suman a otros líderes de tecnología como ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo y Tencent para demostrar el valor del consorcio de VDP para el ecosistema de streaming global".

Estas incorporaciones al consorcio de VDP fortalecen aún más el enfoque equilibrado del consorcio, donde tanto titulares como implementadores de patentes se benefician con un sistema de licencias más simple. Además, se pone de manifiesto la forma en que el consorcio de VDP facilita la innovación al satisfacer las necesidades en permanente evolución del ámbito de distribución de vídeo interconectado actual y ofrecer la máxima flexibilidad para la implementación de códecs en distintos modelos de negocios.

Acerca de Access Advance: Access Advance LLC es una empresa administradora de licencias independente creada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de consorcios de patentes, con el objetivo de licenciar patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más importantes. Access Advance ofrece un mecanismo de licencia transparente y eficiente para titulares e implementadores de patentes.

Access Advance gestiona y administra el consorcio de patentes HEVC Advance para licenciar más de 27.500 patentes esenciales para la tecnología H.265/HEVC y el consorcio de patentes VVC Advance para licenciar patentes esenciales para la tecnología H.266/VVC. El Acuerdo Puente Multicódec de la empresa ofrece a los licenciatarios elegibles una estructura única de tasa de regalía con descuento para quienes participen tanto del consorcio HEVC Advance como del consorcio VVC Advance. Además, Access Advance ofrece el consorcio de VDP, una solución de licencias integral para servicios de streaming de vídeo que cubre los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Para más información, visite www.accessadvance.com.

Contacto de prensa:
Meredith Hollander
Directora de comunicaciones estratégicas
Access Advance LLC
Correo electrónico: press@accessadvance.com
Sitio web: www.accessadvance.com

Consulta sobre licencias:
Correo electrónico: licensing@accessadvance.com

