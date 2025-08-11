Do Andersen Consulting dołącza Endeavor Management, zwiększając potencjał organizacji pod względem strategii i transformacji przedsiębiorstw

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa zdolności w zakresie strategii i transformacji wraz z dołączeniem nowej firmy członkowskiej Endeavor Management specjalizującej się w konsultingu w zakresie zarządzania, która może poszczycić się sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie pomagania złożonym organizacjom w dostosowywaniu, transformacji i rozwoju działalności.

Firma Endeavor Management oraz działająca w jej ramach agencja reklamowa RTRN Strategy świadcząca pełen zakres usług zyskały sobie na szczeblu krajowym reputację podmiotów przyczyniających się do zmian tam, gdzie ma to największe znaczenie: w miejscu spotkania marki, jej kultury oraz działalności operacyjnej. Firma, która specjalizuje się w szczególności w sektorach opieki zdrowotnej i energii, zapewnia specjalistyczne doświadczenie, pomagając organizacjom w radzeniu sobie z transformacją o krytycznym znaczeniu w szybko zmieniającym się otoczeniu podlegającym ścisłym regulacjom. Fachowa wiedza Endeavor w dziedzinie transformacji przedsiębiorstw, adaptacji marki i strategii rozwoju pozwala jeszcze bardziej wzmocnić zdolności Andersen Consulting pod względem dostarczania kompleksowych rozwiązań konsultingowych opartych na cennych informacjach, ukierunkowanych na realizację i skalowalnych na całym świecie. Endeavor Management rozpocznie proces wdrażania szyldu Andersen Consulting w nadchodzących miesiącach.

– Dołączenie do Andersen Consulting ma dla nas przełomowe znaczenie – powiedział Bill Nash, założyciel firmy Endeavor Management. – Zapewnimy organizacji sprawdzoną metodykę dostosowywania strategii do realizacji. Teraz dzięki globalnemu zasięgowi i multidyscyplinarnej głębi Andersen będziemy mogli objąć pozycję lidera w świecie, w którym transformacja nie stanowi już opcji, ale jest nieodzowna, by utrzymać działalność.

– Wiedza fachowa firmy Endeavor w zakresie transformacji przedsiębiorstw i strategii idealnie dopełnia zdolności naszej organizacji. Jej dołączenie odzwierciedla nasze zobowiązanie do wzmacniania naszej platformy i zwiększania zasięgu, zapewniając klientom niezrównany pakiet globalnych, spójnych i wielowymiarowych rozwiązań – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

