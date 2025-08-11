-

Andersen Consulting ajoute Endeavor Management à son portefeuille, élargissant ainsi ses compétences en matière de stratégie et de transformation de ses activités

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting élargit ses compétences en matière de stratégie et de transformation avec l'arrivée d'un nouveau membre, Endeavor Management, un cabinet de conseil en gestion qui, depuis six décennies, permet aux organisations à nature complexe, de s'aligner, de se transformer et de se développer.

Endeavor Management et son agence de publicité intégrée à service complet, RTRN Strategy, ont acquis une réputation nationale grâce à leur capacité à susciter le changement là où il s'avère le plus nécessaire : au carrefour entre la marque, la culture et les opérations. Forte d'une expertise particulière dans les secteurs de la santé et de l'énergie, l'entreprise apporte une expérience spécialisée qui permet aux organisations de gérer des transformations à enjeux élevés, dans des environnements très réglementés et en rapide évolution. L'expertise d'Endeavor en matière de transformation d'entreprise, d'alignement de marque et de stratégie de croissance renforce encore la capacité d'Andersen Consulting à fournir des solutions de conseil de bout en bout, fondées sur la connaissance, axées sur l'exécution et évolutives à l'échelle mondiale. La transition d'Endeavor Management vers la marque Andersen Consulting se fera dans les mois à venir.

« Rejoindre Andersen Consulting est une action décisive pour nous », a déclaré Bill Nash, fondateur d'Endeavor Management. « Nous offrons une méthodologie testée sur le terrain permettant d'aligner la stratégie sur la performance. Désormais, grâce à la présence mondiale et à l'expertise multidisciplinaire d'Andersen, nous sommes en mesure d'occuper un rôle de leader à l'ère où la transformation n'est plus une option, mais un besoin vital ».

Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen, a ajouté : « Le savoir-faire d'Endeavor en matière de transformation et de stratégie d'entreprise complète parfaitement les compétences de notre entreprise. Leur arrivée reflète notre engagement à améliorer notre plateforme et à élargir notre présence, afin d'offrir à nos clients une gamme inégalée de solutions mondiales multidimensionnelles et fluides ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, offrant un savoir-faire de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services de consultation sur une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde entier et une présence dans plus de 500 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

