ALT5 Sigma Corporation annonce une offre directe enregistrée de 1,5 milliard de dollars et un placement privé simultané pour lancer la stratégie de trésorerie World Liberty Financial $WLFI

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ : ALTS) (FRA : 5AR1) (la « société » ou « ALT5 ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords définitifs pour l’émission et la vente d’un total de 100 000 000 de ses actions ordinaires (ou équivalents d’actions ordinaires à la place) dans le cadre d’une offre directe enregistrée (l’« offre directe enregistrée ») au prix d’achat de 7,50 dollars par action. Dans le cadre d’un placement privé concomitant (le « placement privé » et, conjointement avec l’offre directe enregistrée, les « offres »), la société a conclu un contrat d’achat de titres pour l’achat et la vente de 100 000 000 de ses actions ordinaires (ou d’équivalents d’actions ordinaires à la place), au même prix d’achat de 7,50 dollars par action que dans l’offre directe enregistrée. Le produit brut des offres devrait s’élever à environ 1,5 milliard de dollars, avant déduction des commissions des agents de placement et autres frais liés à l’offre. La contrepartie versée pour les titres dans le cadre de l’offre de placement privé a été apportée sous la forme de jetons $WLFI de World Liberty Financial, Inc. (« WLFI »). Les offres ont été évaluées au prix du marché conformément aux règles du Nasdaq.

World Liberty Financial, Inc. agit en tant qu’investisseur principal dans l’offre de placement privé concomitante, et les offres ont inclus la participation d’un nombre restreint d’investisseurs institutionnels parmi les plus importants au monde et de sociétés de capital-risque de cryptomonnaies de premier plan.

La clôture des offres devrait avoir lieu vers le 12 août 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles. La société a l’intention d’utiliser le produit net des offres pour financer l’acquisition de jetons $WLFI, mettre en place les opérations de trésorerie en cryptomonnaie de la société, régler les litiges en cours, rembourser la dette existante, financer les activités commerciales existantes de la société et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise.

A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant qu’agent de placement unique dans le cadre des offres.

Les titres offerts dans le cadre de l’offre directe enregistrée (à l’exclusion des titres offerts dans le cadre de l’offre de placement privé) sont offerts et vendus par ALT5 conformément à une déclaration d’enregistrement « shelf » sur formulaire S-3 (numéro d’enregistrement 333-289176), comprenant un prospectus de base, précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 1er août 2025 et déclarée en vigueur par la SEC le 8 août 2025. L’offre des titres à émettre dans le cadre de l’offre directe enregistrée est effectuée uniquement au moyen d’un supplément de prospectus qui fait partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus définitif et un prospectus de base accompagnant l’offre directe enregistrée seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

L’offre et la vente des titres dans le cadre de l’offre de placement privé décrite ci-dessus sont effectuées dans le cadre de transactions n’impliquant pas d’offre publique et n’ont pas été enregistrées conformément à la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et/ou à la règle 506(b) du règlement D promulgué en vertu de celui-ci, et n’ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières. En conséquence, les titres de l’offre de placement privé ne peuvent être proposés à nouveau ou revendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une déclaration d’enregistrement en vigueur ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement du Securities Act et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et ces titres ne peuvent être vendus dans aucun État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

Conseillers

Sullivan & Worcester LLP agit en tant que conseiller juridique d’A.G.P./Alliance Global Partners.

HSF Kramer LLP agit en tant que conseiller spécial auprès d’A.G.P./Alliance Global Partners.

Clark Hill PLC et Lucosky Brookman LLP agissent en tant que conseillers juridiques auprès d’ALT5 Sigma Corporation.

À propos d’ALT5 Sigma

ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ : ALTS) (FRA : 5AR1) est une entreprise de technologie financière qui fournit des technologies de nouvelle génération basées sur la blockchain pour la tokenisation, le trading, le règlement-livraison, le paiement et la conservation sécurisée d’actifs numériques. Depuis juin 2025, la société est membre des indices Russell Microcap Growth®, Russell 3000E® et Russell 3000E Growth®, dans le cadre de la reconstitution des indices Russell 2025. La société était auparavant incluse dans l’indice Russell Microcap® depuis juin 2024.

Fondée en 2018, ALT5 Sigma, Inc. (une filiale en propriété exclusive d’ALT5 Sigma Corporation) fournit des technologies de nouvelle génération basées sur la blockchain afin de permettre la migration vers un nouveau paradigme financier mondial. ALT5 Sigma, Inc., par l’intermédiaire de ses filiales, propose deux plateformes principales à ses clients : « ALT5 Pay » et « ALT5 Prime ». ALT5 Sigma a traité plus de 5 milliards USD en transactions de cryptomonnaie depuis sa création.

ALT5 Pay est une passerelle de paiement en cryptomonnaie primée qui permet aux commerçants mondiaux enregistrés et approuvés d’accepter et d’effectuer des paiements en cryptomonnaie ou d’intégrer la plateforme de paiement ALT5 Pay dans leur application ou leurs opérations à l’aide du plugin WooCommerce et/ou des widgets et API de paiement ALT5 Pay. Les commerçants ont la possibilité de convertir automatiquement leurs paiements en monnaie fiduciaire ou de les recevoir sous forme d’actifs numériques.

ALT5 Prime est une plateforme de trading électronique de gré à gré qui permet aux clients enregistrés et approuvés d’acheter et de vendre des actifs numériques. Les clients peuvent acheter des actifs numériques avec de la monnaie fiduciaire et, de la même manière, vendre des actifs numériques et recevoir de la monnaie fiduciaire. ALT5 Prime est disponible via une application mobile accessible depuis un navigateur, appelée « ALT5 Pro », qui peut être téléchargée depuis l’App Store d’Apple, depuis Google Play, via l’API FIX d’ALT5 Prime, ainsi que via la passerelle NYFIX de Broadridge Financial Solutions pour les clients approuvés.

La société travaille à la séparation potentielle de son activité biotechnologique, qui sera poursuivie sous le nom « Alyea Therapeutics Corporation ». À travers ses activités biotechnologiques, la société se concentre sur la mise sur le marché de médicaments aux propriétés analgésiques non addictives pour traiter les affections qui provoquent des douleurs chroniques ou sévères. Le produit breveté de la société, une nouvelle formulation de naltrexone à faible dose (JAN123), est initialement développé pour le traitement du syndrome douloureux régional complexe (SDRC), une indication qui provoque des douleurs chroniques sévères touchant généralement les bras ou les jambes. La FDA a accordé à JAN123 la désignation de médicament orphelin pour le traitement du SDRC.

À la clôture de l’offre, la société devrait adopter une stratégie de trésorerie $WLFI.

À propos de World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) est un protocole de finance décentralisée (DeFi) novateur et une plateforme de gouvernance conçue pour autonomiser les individus grâce à des solutions financières transparentes, accessibles et sécurisées. Inspiré par la vision du président Donald J. Trump, WLFI vise à démocratiser l’accès à la finance décentralisée en développant des outils intuitifs qui rendent les avantages de la finance décentralisée accessibles à un public élargi. Avec l’ambition de se positionner à l’avant-garde du secteur, WLFI propose une plateforme performante et conviviale, permettant aux utilisateurs de jouer un rôle actif dans l’évolution du paysage financier.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives au calendrier prévu et à la clôture des offres, à la réception du produit des offres, à l’utilisation prévue du produit des offres, les attentes de la société concernant l’avancement de sa stratégie de trésorerie $WLFI, la rentabilité et la croissance prospective des plateformes et des activités d’ALT5, qui peuvent inclure, sans s’y limiter, les risques liés aux devises internationales, les risques de crédit liés aux tiers ou aux clients, les réclamations en responsabilité découlant des services d’ALT5 et les défis technologiques pour la croissance ou l’expansion futures, ainsi que des déclarations concernant les plans de séparation potentiels de la société concernant ses activités biotechnologiques. Le présent communiqué de presse contient également des déclarations générales relatives aux risques liés aux projets potentiels de séparation de l’activité biotechnologique de la société et au potentiel de JAN123 pour le traitement du SDRC, ainsi que d’autres déclarations, notamment des termes tels que « continuer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « sera », « espérer », « devrait », « serait », « pourrait », « potentiel » et d’autres expressions similaires. Ces déclarations reflètent l’opinion actuelle de la société concernant des événements futurs, sont soumises à des risques et incertitudes, et sont nécessairement basées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la société, sont intrinsèquement soumises à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Le présent communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant la cession partielle ou totale prévue des participations de la société dans Alyea, sans préciser la portée ou les méthodes de cette cession.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou accomplissements réels de la société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou accomplissements futurs décrits dans le présent communiqué de presse. Ces facteurs peuvent inclure, entre autres, ceux détaillés dans les rapports périodiques de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses énoncées dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans les documents déposés par la société auprès de la SEC et sous-jacents à ces déclarations prospectives s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent document. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l’exige. La société ne peut garantir que ces déclarations s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les personnes sont averties que les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives en raison de l’incertitude inhérente à celles-ci.

