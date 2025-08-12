ALT5シグマ・コーポレーションが15億ドルの登録直接募集および同時私募を発表、ワールド・リバティ・ファイナンシャルの$WLFIトレジャリー戦略を開始

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ALT5シグマ・コーポレーション（NASDAQ：ALTS）（FRA：5AR1）（以下「当社」または「ALT5」）は、登録直接募集（以下「登録直接募集」）において、普通株式（または代替としての普通株式相当証券）最大1億株を1株あたり7.50ドルの購入価格で発行・売却するための最終契約を締結したと発表しました。同時私募（以下「私募募集」、登録直接募集と併せて「本募集」）において、当社は、登録直接募集と同じ1株あたり7.50ドルの購入価格で、普通株式（または代替としての普通株式相当証券）1億株の売買に関する有価証券売買契約を締結しました。本募集による総手取額は、販売代理人手数料およびその他の募集費用を差し引く前で約15億ドルになることが見込まれています。私募募集での有価証券の対価は、ワールド・リバティ・ファイナンシャル（以下「WLFI」）からの$WLFIトークンの形で支払われました。本募集の価格は、Nasdaq規則に基づき時価発行で設定されました。

WLFIは同時私募募集のリード投資家を務めており、本募集には世界有数の機関投資家や著名な暗号資産系ベンチャーキャピタル企業の一部が参加しました。

本募集の決済は、慣習的な決済条件の充足を条件として、2025年8月12日頃に行われる予定です。当社は、本募集による純手取金を、$WLFIトークンの取得資金、暗号資産トレジャリー業務の設立、既存の訴訟の解決、既存債務の返済、既存事業の運営、運転資金および一般的な企業用途に充てる予定です。

アライアンス・グローバル・パートナーズは、本募集の単独販売代理人を務めています。

登録直接募集で提供される有価証券（ただし私募募集で提供される有価証券を除く）は、2025年8月1日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、2025年8月8日にSECにより有効とされた、基本目論見書を含むForm S-3（登録番号333-289176）の「シェルフ」登録届出書に基づき、ALT5によって提供・販売されています。登録直接募集で発行される有価証券の募集は、登録届出書の一部を構成する追補目論見書のみにより行われています。登録直接募集に関する最終追補目論見書およびそれに付随する基本目論見書は、SECに提出され、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）で閲覧可能となります。

上記の私募募集における有価証券の募集および販売は、公募を伴わない取引として行われており、1933年証券法（改正後、以下「証券法」）第4（a）（2）条および／またはこれに基づき制定されたレギュレーションDのルール506（b）に従って登録されておらず、証券法または適用される州証券法に基づいても登録されていません。したがって、私募募集における有価証券は、有効な登録届出書に基づく場合、または証券法および適用される州証券法の登録要件の適用除外に該当する場合を除き、米国内で再募集または再販売することはできません。

本プレスリリースは、これらの有価証券の販売の申出または購入の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または他の法域の証券法に基づく登録または適格性の取得前に、そのような申出、勧誘または販売が違法となる州または他の法域において、これらの有価証券の販売が行われることもありません。

アドバイザー

Sullivan & Worcester LLPは、アライアンス・グローバル・パートナーズの法律顧問を務めています。

HSF Kramer LLPは、アライアンス・グローバル・パートナーズの特別法律顧問を務めています。

Clark Hill PLCおよびLucosky Brookman LLPは、ALT5シグマ・コーポレーションの法律顧問を務めています。

ALT5シグマについて

フィンテック企業のALT5シグマ・コーポレーション（NASDAQ：ALTS）（FRA：5AR1）は、トークン化、取引、清算決済、支払い、デジタル資産の保管のための次世代ブロックチェーン技術を提供しています。2025年6月以降、当社は2025年のラッセル指数再構成の一環として、Russell Microcap Growth®、Russell 3000E®、Russell 3000E Growth®インデックスの構成銘柄となっています。それ以前には、2024年6月からRussell Microcap®インデックスに組み入れられていました。

2018年に設立されたALT5 Sigma, Inc.（ALT5シグマ・コーポレーションの完全子会社）は、新たなグローバル金融パラダイムへの移行を可能にする次世代ブロックチェーン技術を提供しています。ALT5 Sigma, Inc.は、子会社を通じて顧客に「ALT5 Pay」と「ALT5 Prime」という2つの主要プラットフォームを提供しています。設立以来、ALT5 Sigma, Inc.は50億米ドルを超える暗号資産取引を処理しています。

ALT5 Payは、受賞歴のある暗号資産決済ゲートウェイであり、登録済みかつ承認された世界中の加盟店が暗号資産の受け取りや支払いを行うこと、またはWooCommerceのプラグインやALT5 Payのチェックアウト・ウィジェットおよびAPIを利用して、自社のアプリケーションや業務にALT5 Pay決済プラットフォームを統合することを可能にします。加盟店は、支払いを法定通貨に自動的に換金するか、デジタル資産で受け取るかを選択できます。

ALT5 Primeは、登録済みかつ承認された顧客がデジタル資産を売買できる証券取引所を介さない電子取引プラットフォームです。顧客は、法定通貨でデジタル資産を購入できるほか、同様にデジタル資産を売却して法定通貨を受け取ることもできます。ALT5 Primeは、「ALT5 Pro」という名称のブラウザベース対応のモバイル・アプリケーションを通じて利用可能です。ALT5 ProはApple App StoreやGoogle Playからダウンロードできるほか、ALT5 PrimeのFIX APIや、承認済み顧客向けのブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズのNYFIXゲートウェイ経由でも利用可能です。

当社は、バイオテクノロジー事業を「Alyea Therapeutics Corporation」として分離する可能性について検討を進めています。当社はバイオテクノロジー事業を通じて、慢性または重度の疼痛を引き起こす症状の治療のため、依存性のない鎮痛作用を持つ医薬品の市場投入に注力しています。当社の特許製品である低用量ナルトレキソン（JAN123）の新規製剤は、主に腕や脚に重度かつ慢性的な疼痛を引き起こす適応症である複合性局所疼痛症候群（CRPS）の治療を目的として、初期開発が進められています。米国食品医薬品局（FDA）は、CRPSの治療を目的としてJAN123にオーファンドラッグ（希少疾病用医薬品）指定を付与しています。

本募集の終了後、当社は$WLFIトレジャリー戦略を採用する予定です。

ワールド・リバティ・ファイナンシャルについて

ワールド・リバティ・ファイナンシャル(WLFI) は、分散型金融（DeFi）プロトコルおよびガバナンスプラットフォームの先駆者として、透明性が高く、利用しやすく、セキュアな金融ソリューションを通じて個人を支援しています。ドナルド・J・トランプ大統領のビジョンに触発されたWLFIは、分散型金融のメリットをより幅広い層に提供するユーザーフレンドリーなツールを開発することで、DeFiへのアクセスを民主化することを追求しています。WLFIは、直感的で堅牢なプラットフォームを提供することで、DeFiをリードする存在になることを目指しています。このプラットフォームにより、ユーザーは金融の未来に積極的に参加することができるようになります。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法で定義される将来予想に関する記述が含まれています。これには、本募集の決済および完了の予定時期、本募集による収入の受領、本募集による収入の使途の見込み、当社が$WLFIトレジャリー戦略を推進するという期待、ALT5のプラットフォームおよび事業の収益性や将来の成長見通しに関する記述（国際通貨リスク、第三者または顧客の信用リスク、ALT5のサービスに起因する損害賠償請求、将来の成長や拡大に向けた技術的課題などが含まれるが、これらに限定されない）や、当社のバイオテクノロジー事業の分離計画の可能性に関する記述などが含まれますが、これらに限定されません。本プレスリリースには、当社のバイオテクノロジー事業の分離計画の可能性や、JAN123がCRPSを治療する可能性に関するリスクについての一般的な記述のほか、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「～する予定である」、「望む」、「～すべきである」、「～だろう」、「～かもしれない」、「潜在的な」など、これらに類似する表現を含むその他の記述も含まれています。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の現時点での見解を反映したものであり、リスクや不確実性を伴うものであり、また、当社が合理的であると判断しているものの、本質的に重大な事業上、経済上、競争上、政治上および社会上の不確実性や偶発事象に左右される多数の見積りや仮定に必然的に基づいています。本プレスリリースには、当社がAlyeaに有する持分の将来における一部または全部の処分予定に関する、範囲や方法の詳細を特定しない、将来予想に関する記述も含まれています。

多くの要因により、本プレスリリースに記載された将来の業績、成果または達成事項と、当社の実際の業績、成果または達成事項とが大きく異なる可能性があります。これらの要因には、その他のものに加えて、当社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した定期報告書に詳述されている事項が含まれます。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数が現実のものとなった場合、または当社がSECに提出した書類の「リスク要因」欄に記載された、これらの将来予想に関する前提が誤っていた場合、実際の結果は本プレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性があります。これらの将来予想に関する記述は本プレスリリースの日付時点のものであり、当社は、法律で義務付けられる場合を除き、これらの将来予想に関する記述を更新する意図はなく、また義務も負いません。当社は、これらの記述が正確であることを保証できません。実際の結果や将来の事象は、これらの記述で予想された内容と大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではないため、その本質的な不確実性から、投資家は将来予想に関する記述を過度に信用しないよう注意が促されています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。