Alibaba、ZTEそしてYoukuの署名により、Access Advanceのビデオ配信特許プールがさらにその勢いを増大

Access Advance LLCは本日、Alibaba GroupとZTE Corporationがライセンサーとしてビデオ配信特許（VDP）プールに加わり、さらに中国を代表するビデオストリーミングプラットフォームの１つであるAlibaba Groupの子会社Youkuがライセンシーとして加わったことを発表いたしました。これらの業界リーダーの参加により、HEVC/H.265とVVC/H.266の両標準への大きな寄与を含む広範囲にわたる特許ポートフォリオが追加され、VDPプールの包括的なライセンスソリューションが更に強化されます。またYoukuの有する数多くのユーザーが広くカバーされることになります。

「Alibaba、ZTEそしてYoukuをVDP Poolに迎え入れたことを嬉しく思います。」とAccess AdvanceのCEO、Peter Moller氏は述べています。「ライセンサーとしてのAlibabaとZTEの参加は、その重要な知的財産資産をVDPプールにもたらす一方、Youkuによるライセンシーとしての参加は、柔軟性、予測可能なコストモデル、主要ストリーミングプラットフォーム管理の簡素化という本プールの価値を証明するものです。これら企業は、ByteDance、Kuaishou、NTT Docomo、Tencentなどの他のテクノロジーリーダーとともに、グローバルストリーミングエコシステムに対する本VDP Poolの価値を実証するものです。」

これらVDPプールへの参加は、本プールが、簡素化されたライセンスによって特許権者と実施者の双方が恩恵を受ける、バランスの取れたアプローチを提供することを追認しています。さらに、今日の相互接続されたビデオ配信環境において進化し続けるニーズに対応し、多様なビジネスモデルにまたがるコーデックの展開に最大限の柔軟性を提供することで、このVDP Poolがいかにイノベーションを可能にするものであるかを示すものとなっています。

Access Advanceについて：Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立系ライセンスアドミニストレータです。Access Advanceは、特許権者と特許実施者の両方に透明かつ効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、H.265/HEVC技術に必要不可欠な27,500件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加している的確なライセンシーに対して、単一の割引実施料率構造体系を提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、およびAV1コーデックを対象とするビデオストリーミングサービス向けの包括的なライセンスソリューションであるVDPプールを提供しています。詳細については、www.accessadvance.comにアクセスください。