Die ALT5 Sigma Corporation kündigt ein Direktangebot mit Registrierung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar und eine gleichzeitige Privatplatzierung an, um die Treasury-Strategie von World Liberty Financial $WLFI zu initiieren

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Die ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS)(FRA: 5AR1) (das „Unternehmen“ oder „ALT5“) gab heute bekannt, endgültige Vereinbarungen für die Ausgabe und den Verkauf von insgesamt bis zu 100.000.000 ihrer Stammaktien (oder äquivalenter Stammaktien) im Rahmen einer Direktplatzierung mit Registrierung (die „Direktplatzierung“) zu einem Kaufpreis von 7,50 US-Dollar pro Aktie getroffen zu haben. Im Rahmen einer gleichzeitig erfolgenden Privatplatzierung (das „Angebot der Privatplatzierung“ und zusammen mit dem Direktangebot mit Registrierung die „Angebote“) ist das Unternehmen einen Wertpapierkaufvertrag über den Kauf und Verkauf von 100.000.000 seiner Stammaktien (oder äquivalenten Stammaktien) zum selben Kaufpreis von 7,50 US-Dollar pro Aktie wie im Direktangebot mit Registrierung eingegangen. Der Bruttoerlös der Angebote soll sich vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar belaufen. Der Gegenwert für die Wertpapiere im Rahmen des Privatplatzierungsangebots wurde in Form von $WLFI-Token von World Liberty Financial, Inc. („WLFI“) bereitgestellt. Die Angebote wurden zum Marktpreis gemäß der Nasdaq-Regeln bepreist.

World Liberty Financial, Inc. fungiert als Hauptinvestor bei der gleichzeitig erfolgenden Privatplatzierung und es haben sich eine Reihe der weltweit größten institutionellen Investoren und prominente Krypto-Wagniskapitalfirmen an den Angeboten beteiligt.

Das Closing der Angebote wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Closing-Bedingungen voraussichtlich am oder um den 12. August 2025 erfolgen. Das Unternehmen hat vor, den Nettoerlös aus den Angeboten zur Finanzierung des Erwerbs von $WLFI-Tokens, für den Aufbau der Kryptowährungs-Treasury des Unternehmens sowie für die Beilegung bestehender Rechtsstreitigkeiten, die Tilgung bestehender Schulden, die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs des Unternehmens und für Betriebskapital und allgemeine betriebliche Zwecke einzusetzen.

A.G.P./Alliance Global Partners handelt als alleiniger Platzierungsagent im Zusammenhang mit den Angeboten.

Die im Rahmen des Direktangebots mit Registrierung angebotenen Wertpapiere (allerdings unter Ausschluss der im Rahmen des Privatplatzierungsangebots angebotenen Wertpapiere) werden von ALT5 gemäß einer „Shelf“-Registrierungserklärung auf Formular S-3 (Registrierungsnummer 333-289176) angeboten und verkauft, einschließlich eines Basisprospekts. Die Erklärung wurde am 1. August 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und am 8. August 2025 von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot der im Rahmen des Direktangebots mit Registrierung zu emittierenden Aktien erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags, der Bestandteil der Registrierungserklärung ist. Ein endgültiger Prospektnachtrag sowie ein zugehöriger Basisprospekt im Zusammenhang mit dem Direktangebot mit Registrierung werden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC verfügbar unter http://www.sec.gov.

Das Angebot und der Verkauf der Aktien im Rahmen des oben beschriebenen Privatplatzierungsangebots erfolgen im Rahmen von Transaktionen, die kein öffentliches Angebot umfassen. Sie wurden nicht gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und/oder gemäß Rule 506(b) von Regulation D registriert und wurden auch nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Daher dürfen die Wertpapiere des Privatplatzierungsangebots in den Vereinigten Staaten weder wieder angeboten noch weiterverkauft werden, sofern dies nicht auf der Grundlage einer wirksamen Registrierungserklärung oder einer geltenden Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze erfolgt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Aktien dar, noch dürfen die Aktien in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung oder ein derartiger Verkauf rechtswidrig wäre, sofern keine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion vorgenommen wurde.

Berater

Sullivan & Worcester LLP fungiert als Rechtsberater von A.G.P./Alliance Global Partners.

HSF Kramer LLP fungiert als spezieller Sonderberater von A.G.P./Alliance Global Partners.

Clark Hill PLC und Lucosky Brookman LLP fungieren als Rechtsberater der ALT5 Sigma Corporation.

Über ALT5 Sigma

Die ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ:ALTS)(FRA:5AR1) ist ein Fintech, das auf Blockchain basierende Technologien der nächsten Generation für die Tokenisierung, das Trading, das Clearing, die Abwicklung, die Bezahlung und die sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbietet. Das Unternehmen wurde seit Juni 2025 im Zuge der Neuaufstellung der Russell-Indizes 2025 in die Indizes Russell Microcap Growth®, Russell 3000E® und Russell 3000E Growth® aufgenommen. Davor wurde das Unternehmen im Juni 2024 in den Russell Microcap® Index aufgenommen.

ALT5 Sigma, Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ALT5 Sigma Corporation) wurde 2018 gegründet und bietet Blockchain-gestützte Technologien der nächsten Generation an, um die Migration zu einem neuen globalen Finanzparadigma möglich zu machen. ALT5 Sigma, Inc. bietet seinen Kunden über seine Tochtergesellschaften zwei Hauptplattformen an: „ALT5 Pay“ und „ALT5 Prime“. Seit seiner Gründung hat ALT5 Sigma Transaktionen in Kryptowährungen im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

ALT5 Pay ist ein prämiertes Gateway für Zahlungen in Kryptowährungen, das es registrierten und autorisierten Händlern weltweit ermöglicht, Zahlungen in Kryptowährungen zu akzeptieren und durchzuführen oder die ALT5 Pay-Zahlungsplattform durch das Plugin mit WooCommerce oder die Kassen-Widgets und APIs von ALT5 Pay in ihre Anwendung oder ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren. Händler haben die Möglichkeit, automatisch Umrechnungen in Fiat-Währung(en) vorzunehmen oder sie entscheiden sich dafür, ihre Zahlung in digitalen Vermögenswerten zu erhalten.

ALT5 Prime ist eine elektronische, außerbörsliche Trading-Plattform, über die registrierte und autorisierte Kunden digitale Vermögenswerte kaufen und verkaufen können. Die Kunden können digitale Vermögenswerte mit Fiat kaufen und umgekehrt auch digitale Vermögenswerte verkaufen und dafür Fiat erhalten. ALT5 Prime ist über eine Browser-basierte Handy-Anwendung namens „ALT5 Pro“ verfügbar, die im Apple App Store, bei Google Play, über die FIX-API von ALT5 Prime sowie über das NYFIX-Gateway von Broadridge Financial Solutions von zugelassenen Kunden heruntergeladen werden kann.

Das Unternehmen arbeitet an der möglichen Ausgliederung seines Biotech-Geschäfts, das unter dem Namen „Alyea Therapeutics Corporation“ weitergeführt werden soll. Im Rahmen seiner Aktivitäten auf dem Gebiet der Biotechnologie konzentriert sich das Unternehmen auf die Markteinführung von Medikamenten mit nicht süchtig machenden schmerzlindernden Eigenschaften zur Behandlung von Krankheiten, die mit chronischen oder starken Schmerzen einhergehen. Das patentierte Produkt des Unternehmens, eine innovative Formulierung von niedrig dosiertem Naltrexon (JAN123), wird zunächst zur Behandlung des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS) entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Indikation, die schwere, chronische Schmerzen verursacht, die im Allgemeinen Arme oder Beine betreffen. Die FDA hat JAN123 den Orphan Drug Designation Status für die Behandlung von CRPS erteilt.

Nach dem Closing des Angebots wird das Unternehmen voraussichtlich eine $WLFI-Treasury-Strategie einführen.

Über World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) ist ein bahnbrechendes dezentrales Finanzprotokoll (DeFi) und eine Governance-Plattform, die sich der Stärkung von Individuen durch transparente, zugängliche und sichere Finanzlösungen widmet. Inspiriert von der Vision von Präsident Donald J. Trump setzt sich WLFI dafür ein, den Zugang zu DeFi zu demokratisieren, indem es benutzerfreundliche Tools entwickelt, die die Vorteile dezentraler Finanzen einem breiteren Publikum zugänglich machen. WLFI plant, an der Spitze von DeFi zu stehen und eine intuitive, robuste Plattform anzubieten, die es Nutzern ermöglicht, aktiv an der finanziellen Zukunft teilzuhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Dazu gehören unter anderem Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt und das Closing der Angebote, den Erhalt der Erlöse aus den Angeboten, die erwartete Verwendung der Erlöse aus den Angeboten, die Absicht des Unternehmens, seine $WLFI-Treasury-Strategie voranzutreiben, die Profitabilität und das voraussichtliche Wachstum der Plattformen und des Geschäfts von ALT5, die unter anderem internationale Währungsrisiken, Kreditrisiken von Dritten oder Kunden, Haftungsansprüche im Zusammenhang mit den Dienstleistungen von ALT5 und technologische Herausforderungen für das zukünftige Wachstum oder die Expansion des Unternehmens beinhalten können, sowie Aussagen zu den potenziellen Plänen des Unternehmens zur Abspaltung seines Biotech-Geschäfts. Diese Pressemitteilung enthält außerdem allgemeine Aussagen zu Risiken in Bezug auf die potenziellen Abspaltungspläne des Unternehmens von seinem Biotech-Geschäft und das Potenzial von JAN123 zur Behandlung von CRPS sowie andere Aussagen, darunter Wörter wie „fortsetzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „hoffen“, „sollten“, „würden“, „könnten“, „potenziell“ sowie andere ähnliche Ausdrücke. Derartige Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder, sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet und beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen zwar für vernünftig hält, die aber naturgemäß mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten behaftet sind. Zudem enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der erwarteten zukünftigen teilweisen oder vollständigen Veräußerung der Beteiligungen des Unternehmens an Alyea, ohne den Umfang oder die Methoden dieser Veräußerung näher zu spezifizieren.

Eine Vielzahl von Faktoren kann zur Folge haben, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) regelmäßig eingereichten Berichten des Unternehmens beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder eine oder mehrere dieser Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die im Abschnitt „Risikofaktoren“ in den bei der SEC eingereichten Unterlagen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, dargelegten Annahmen als unrichtig erweisen, kann es zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den hierin beschriebenen kommen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen den Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass sich derartige Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse stark von denen abweichen können, die in diesen Aussagen prognostiziert wurden. Wir weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und dass Investoren aufgrund der mit ihnen verbundenen Unsicherheiten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.