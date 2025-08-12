Continuano i risultati positivi relativi al pool di brevetti per la distribuzione di video Access Advance Video grazie ai contratti siglati con Alibaba, ZTE e Youku

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC oggi ha annunciato che Alibaba Group e ZTE Corporation parteciperanno al programma relativo al pool di brevetti per la distribuzione di video (“VDP”) in qualità di concessori di licenze mentre Youku, affiliata di Alibaba Group e una delle principali piattaforme cinesi per lo streaming video, si è unita in qualità di licenziatario. La partecipazione di questi leader del settore rafforza la soluzione competa per la concessione di licenze rappresentata dal pool VDP aggiungendo ampi portafogli di brevetti, compresi i significativi contributi di entrambi gli standard HEVC/H.265 e VVC/H.266, mentre espande la copertura alla vasta utenza Youku.

“Siamo lietissimi di dare il benvenuto a Alibaba, ZTE e Youku nel pool VDP”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “L’aggiunta di Alibaba e ZTE come concessori di licenze porta al pool VDP risorse cruciali per la proprietà intellettuale, mentre la partecipazione di Youku come un ulteriore licenziatario dimostra il valore della flessibilità, del modello di costi prevedibile e dell’amministrazione semplificata del pool per le principali piattaforme di streaming. Queste aziende si uniscono ad altri leader tecnologici – ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo e Tencent – nel dimostrare il valore del pool VDP per l’ecosistema globale dello streaming”.

Queste aggiunte al pool VDP ne supportano l’approccio bilanciato, grazie al quale sia i titolari sia gli implementatori di brevetti si avvantaggiano di un sistema di concessione in licenza semplificato. Inoltre sottolineano come il pool VDP renda possibile l’innovazione rispondendo alle esigenze in evoluzione dell’attuale settore della distribuzione video interconnessa e offrendo massima flessibilità per l’implementazione delle tecnologie codec in relazione a una varietà di modelli commerciali.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che li implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 27.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di brevetti essenziali per la tecnologia H.266/VVC.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool VDP, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

