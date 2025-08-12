阿里巴巴、中兴通讯和优酷的加入为Access Advance 视频分发专利池注入新动能

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，阿里巴巴集团和中兴通讯股份有限公司已作为许可方加入视频分发专利（“VDP”）池，同时，中国领先的视频流媒体平台之一阿里巴巴集团旗下的优酷成为被许可方。这些行业领导者的加入为VDP专利池带来了覆盖广泛的专利组合，包括对 HEVC/H.265 和 VVC/H.266 标准的重大贡献，进一步增强了 VDP 专利池的综合许可解决方案，同时将VDP专利池的覆盖范围延伸到优酷的庞大用户群。

“我们很高兴欢迎阿里巴巴，中兴通讯和优酷加入VDP专利池，”Access Advance首席执行官Peter Moller说，“阿里巴巴和中兴作为许可方的加入为VDP专利池带来了关键的知识产权资产，而优酷作为被许可方的参与体现了专利池在灵活性、成本可预测和为主要流媒体平台简化许可方面的价值。他们与包括字节跳动、快手、NTT Docomo和腾讯在内的其他技术领导者一起，共同展示了VDP专利池对全球流媒体生态系统的价值。

随着这些新成员的加入，VDP 专利池在专利权人和实施者之间寻求平衡、使双方均能受益于简化的许可的这一理念得到了市场的进一步的支持。此外，他们的加入还彰显了 VDP 专利池通过满足当今互联视频分发环境不断变化的市场需求，在多样化的业务模式下为编解码器采用提供了最大的灵活性，从而促进行业的创新。

关于 Access Advance：Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的必要专利。Access Advance 为专利持有者和专利实施者提供透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理和运营 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必要的 两万七千多项专利，以及 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必要的专利。公司的多编解码器桥接协议为符合资格的被许可方，提供单一专利费结构，适用于同时参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方。此外，Access Advance 还提供 VDP 专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。如需了解更多信息，请访问：www.accessadvance.com。