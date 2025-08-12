-

阿里巴巴、中兴通讯和优酷的加入为Access Advance 视频分发专利池注入新动能

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，阿里巴巴集团和中兴通讯股份有限公司已作为许可方加入视频分发专利（“VDP”）池，同时，中国领先的视频流媒体平台之一阿里巴巴集团旗下的优酷成为被许可方。这些行业领导者的加入为VDP专利池带来了覆盖广泛的专利组合，包括对 HEVC/H.265 和 VVC/H.266 标准的重大贡献，进一步增强了 VDP 专利池的综合许可解决方案，同时将VDP专利池的覆盖范围延伸到优酷的庞大用户群。

“我们很高兴欢迎阿里巴巴，中兴通讯和优酷加入VDP专利池，”Access Advance首席执行官Peter Moller说，“阿里巴巴和中兴作为许可方的加入为VDP专利池带来了关键的知识产权资产，而优酷作为被许可方的参与体现了专利池在灵活性、成本可预测和为主要流媒体平台简化许可方面的价值。他们与包括字节跳动、快手、NTT Docomo和腾讯在内的其他技术领导者一起，共同展示了VDP专利池对全球流媒体生态系统的价值。

随着这些新成员的加入，VDP 专利池在专利权人和实施者之间寻求平衡、使双方均能受益于简化的许可的这一理念得到了市场的进一步的支持。此外，他们的加入还彰显了 VDP 专利池通过满足当今互联视频分发环境不断变化的市场需求，在多样化的业务模式下为编解码器采用提供了最大的灵活性，从而促进行业的创新。

关于 Access Advance：Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的必要专利。Access Advance 为专利持有者和专利实施者提供透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理和运营 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必要的 两万七千多项专利，以及 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必要的专利。公司的多编解码器桥接协议为符合资格的被许可方，提供单一专利费结构，适用于同时参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方。此外，Access Advance 还提供 VDP 专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。如需了解更多信息，请访问：www.accessadvance.com

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
Director, Strategic Communications
Access Advance LLC
战略传播总监
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
EnglishSpanishChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
Director, Strategic Communications
Access Advance LLC
战略传播总监
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

More News From Access Advance LLC

Access Advance 将视频分发专利池创始被许可方优惠计划延长至 2025 年 9 月 30 日

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今日宣布，其视频分发专利 （VDP） 池的创始被许可方优惠计划延长至 2025 年 9 月 30 日。该计划原定于 2025 年 6 月 30 日结束，为寻求涵盖HEVC、VVC、VP9 和 AV1 技术的全面视频编解码器许可的视频流提供商大幅节省专利费。VDP 池许可方已批准此延期，为潜在被许可方提供了更多时间来获得创始被许可方的优惠。 创始被许可方可享受两大优惠：标准专利费费率的 25%折扣；2024年及之前的所有专利费全额豁免。此次延期为潜在被许可方提供了额外期限，通过签署许可协议即可享受这些优惠。继字节跳动、快手、NTT Docomo 和腾讯等主要行业参与者近期宣布作为被许可方加入 VDP专利池之后，此次优惠延期是为了响应其他正在评估VDP池的一站式许可解决方案的视频服务商的持续关注和兴趣。 Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“VDP专利池推出后市场反应积极，印证了市场对简化视频编解码器许可的迫切需求。此次延期，将为更多视频流媒体服务商...

全球领先科技企业选择 Access Advance视频分发专利池

马萨诸塞州波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在全球的视频生态系统中占据多样化角色的各类企业加入 Access Advance 的视频分发专利 （“VDP”） 池，并分享了他们各自选择加入VDP专利池的原因。VDP专利池汇集重要专利权人、视频平台运营商和消费设备市场的利益相关者，专注于为视频流媒体行业提供平衡、透明、全面的视频编解码器许可解决方案，帮助行业应对快速发展的视频分发市场中复杂的许可挑战。 VDP 专利池吸引了众多行业领军企业成为许可方和被许可方，其中包括字节跳动、杜比、JVC 建伍、快手、HFI（联发科旗下子公司）、三菱、OPPO、飞利浦、腾讯以及其他重要科技企业。从服务于数十亿用户的内容平台到为全球视频设备提供关键技术的半导体公司，VDP专利池的参与者涵盖了整个视频生态系统。 协作框架简化许可 “加入 VDP 池彰显了我们对开放合作和公平创新的持续承诺。” 字节跳动首席知识产权法律顾问祁娟表示，“我们与行业参与者一起，致力于构建一个健康的专利生态系统，不仅可以激发全球的创造力，还可以为未来培育一个可持续发展的视频社区。 快手首席知识产权官卢苑...

联邦法院驳回Roku起诉Access Advance的诉讼，拒绝设定全球专利池费率

马萨诸塞州波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，美国马萨诸塞州地区法院驳回了 Roku提起的诉讼，该诉讼旨在迫使法院为 HEVC Advance 专利池设定全球公平、合理和非歧视 （FRAND） 专利费的费率。Richard G. Stearns 法官认定，法院“无权裁定”全球 FRAND 专利费的费率，并指出“美国专利仅占更大专利组合的一小部分”。法院进一步裁定，其“关于适当专利费率的意见仅具有建议性”，这违反了美国法律。 法院加强对司法干预的限制 2024 年 12 月，Roku 在马萨诸塞州地区起诉 Access Advance LLC 以及专利池许可方 Dolby Laboratories Inc. 和 Sun Patent Trust，寻求司法裁定，判定在被告向 Roku 提出的涉及全球专利组合的三项独立许可的众多要约中-包括 HEVC Advance 专利池，该专利池包含由数十名非诉讼当事方拥有并在 117 个不同国家和地区颁发的 27,500 多项专利-是否符合FRAND, 如果不是，则设定全球...
Back to Newsroom