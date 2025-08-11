Andersen Consulting新增成员公司Endeavor Management，拓展战略与业务转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过纳入新成员Endeavor Management，进一步拓展其战略与转型能力。Endeavor Management是一家管理咨询公司，拥有60年的历史传承，致力于帮助复杂组织实现协同、转型与增长。

Endeavor Management及其全服务型植入式广告机构RTRN Strategy凭借在品牌、文化与运营的交叉领域推动关键变革而享誉全国。该公司在医疗保健和能源领域尤为资深，具备在高度监管且快速变化的环境中协助组织应对高风险转型的专业经验。Endeavor在企业转型、品牌协同及增长战略方面的专长将进一步增强Andersen Consulting提供端到端咨询解决方案的能力——这些解决方案以洞察为驱动、以执行为核心，且具备全球可扩展性。未来几个月，Endeavor Management将逐步过渡至Andersen Consulting品牌。

Endeavor Management创始人Bill Nash表示：“加入Andersen Consulting对我们而言是一项突破性举措。我们带来了经过实践检验的战略与绩效协同方法。如今，在Andersen全球布局和多领域深度资源的支持下，我们已做好准备，在这个‘转型并非可选项，而是生存必需’的时代引领行业。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Endeavor在业务转型与战略方面的专长与我们组织的能力形成了理想的互补。该公司的加入体现了我们强化平台、拓展服务范围的承诺，将为客户提供一套无可比拟的全球无缝多维解决方案。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。