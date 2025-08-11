-

アンダーセン・コンサルティング、エンデバー・マネジメントを追加して、戦略とビジネストランスフォーメーションの能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、複雑な組織の方向性の統一、変革、成長を60年にわたり支援してきた実績のある経営コンサルティング会社のエンデバー・マネジメントを新たなメンバーファームとして加え、戦略およびトランスフォーメーションの能力を拡充します。

エンデバー・マネジメントと、同社の社内常駐型フルサービス広告代理店のRTRNストラテジーは、ブランド、文化、事業運営が交差する最も重要な領域においてトランスフォーメーションを実現することで、全国的に高い評価を得ています。特に医療分野およびエネルギー分野において豊富な知見を有し、厳格な規制の下、急速に変化する環境の中で、大きな変革に挑む組織を支援してきた専門的な経験を活かしていきます。企業変革、ブランドの一貫性の確保、成長戦略におけるエンデバーの専門知識は、洞察に基づき実行に重点を置き、かつグローバルに拡張可能なエンドツーエンドのコンサルティングソリューション提供するアンダーセン・コンサルティングの能力をさらに強化します。エンデバー・マネジメントは、今後数か月中にアンダーセン・コンサルティングのブランドへの移行を開始します。

「アンダーセン・コンサルティングに加わることは、当社にとって飛躍的な動きです」とエンデバー・マネジメントの創業者のビル・ナッシュは述べています。「私たちは、現場で実証済みの手法を用いて、戦略と業績の整合性を確保します。これからの当社は、アンダーセンのグローバルなリーチと多分野にわたる深い専門性を背景に、トランスフォーメーションがオプションではなく、存在そのものに関わる時代を先導していく立場になります」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOのマーク・L・ボルサッツも、次のように述べています。「エンデバーのビジネストランスフォーメーションと戦略における専門知識は、当社組織の完璧な補完となります。同社の追加は、プラットフォームの強化とリーチの拡大に対する当社のコミットメントを反映するもので、これによって当社は、他に類を見ないグローバルでシームレスかつ多面的なソリューション群をお客様へ提供することができるようになります」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービス群を提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

