Andersen Consulting新增成員公司Endeavor Management，擴展策略與業務轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過納入新成員Endeavor Management，進一步擴展其策略與轉型能力。Endeavor Management是一家管理顧問公司，擁有60年的歷史傳承，致力於協助複雜組織實現協同、轉型與成長。

Endeavor Management及其全服務型植入式廣告機構RTRN Strategy憑藉在品牌、文化與營運的交叉領域推動關鍵變革而享譽全國。該公司在醫療保健和能源領域尤為資深，具備在高度監管且快速變化的環境中協助組織因應高風險轉型的專業經驗。Endeavor在企業轉型、品牌協同及成長策略方面的專長將進一步強化Andersen Consulting提供端對端顧問解決方案的能力——這些解決方案以洞察為驅動、以執行為核心，且具備全球可擴充性。未來幾個月，Endeavor Management將逐步轉換至Andersen Consulting品牌。

Endeavor Management創辦人Bill Nash表示：「加入Andersen Consulting對我們而言是一項突破性措施。我們帶來了經過實務檢驗的策略與績效協同方法。如今，在Andersen全球布局和多領域深度資源的支援下，我們已做好準備，在這個『轉型並非可選項，而是生存必需』的時代引領產業。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Endeavor在業務轉型與策略方面的專長與我們組織的能力形成了理想的互補。該公司的加入體現了我們強化平台、擴展服務範圍的承諾，將為客戶提供一套無可比擬的全球無縫多維解決方案。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。