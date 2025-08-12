L’Access Advance Video Distribution Patent Pool prend de l’ampleur avec la signature d’Alibaba, ZTE et Youku

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui qu’Alibaba Group et ZTE Corporation ont rejoint le Video Distribution Patent (« VDP ») Pool en tant que concédants de licence, et que Youku, filiale d’Alibaba Group et l’une des principales plateformes de streaming vidéo en Chine, a rejoint le pool en tant que licencié. La participation de ces leaders du secteur renforce la solution de licence complète du pool VDP en ajoutant des portefeuilles de brevets étendus, notamment des contributions significatives aux normes HEVC/H.265 et VVC/H.266, tout en élargissant la couverture à l’énorme base d’utilisateurs de Youku.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alibaba, ZTE et Youku au sein du VDP Pool », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « L’arrivée d’Alibaba et de ZTE en tant que concédants apporte des actifs de propriété intellectuelle essentiels au VDP Pool, tandis que la participation de Youku en tant que licencié démontre la valeur de la flexibilité du pool, de son modèle de coûts prévisible et de son administration simplifiée pour les principales plateformes de streaming. Ils rejoignent d’autres leaders technologiques tels que ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo et Tencent pour démontrer la valeur du VDP Pool pour l’écosystème mondial du streaming. »

Ces ajouts au VDP Pool renforcent encore l’approche équilibrée du pool, où les propriétaires de brevets et les utilisateurs bénéficient tous deux d’une simplification des licences. Ils soulignent en outre la manière dont le VDP Pool favorise l’innovation en répondant aux besoins en constante évolution du paysage actuel de la distribution vidéo interconnectée et en offrant une flexibilité maximale pour le déploiement de codecs dans divers modèles commerciaux.

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le pool de brevets HEVC Advance pour l’octroi de licences de plus de 27 500 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et le pool de brevets VVC Advance pour l’octroi de licences de brevets essentiels à la technologie H.266/VVC. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. Access Advance propose en outre le VDP Pool, une solution de licence complète pour les services de diffusion vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.