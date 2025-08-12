-

L’Access Advance Video Distribution Patent Pool prend de l’ampleur avec la signature d’Alibaba, ZTE et Youku

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui qu’Alibaba Group et ZTE Corporation ont rejoint le Video Distribution Patent (« VDP ») Pool en tant que concédants de licence, et que Youku, filiale d’Alibaba Group et l’une des principales plateformes de streaming vidéo en Chine, a rejoint le pool en tant que licencié. La participation de ces leaders du secteur renforce la solution de licence complète du pool VDP en ajoutant des portefeuilles de brevets étendus, notamment des contributions significatives aux normes HEVC/H.265 et VVC/H.266, tout en élargissant la couverture à l’énorme base d’utilisateurs de Youku.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alibaba, ZTE et Youku au sein du VDP Pool », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « L’arrivée d’Alibaba et de ZTE en tant que concédants apporte des actifs de propriété intellectuelle essentiels au VDP Pool, tandis que la participation de Youku en tant que licencié démontre la valeur de la flexibilité du pool, de son modèle de coûts prévisible et de son administration simplifiée pour les principales plateformes de streaming. Ils rejoignent d’autres leaders technologiques tels que ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo et Tencent pour démontrer la valeur du VDP Pool pour l’écosystème mondial du streaming. »

Ces ajouts au VDP Pool renforcent encore l’approche équilibrée du pool, où les propriétaires de brevets et les utilisateurs bénéficient tous deux d’une simplification des licences. Ils soulignent en outre la manière dont le VDP Pool favorise l’innovation en répondant aux besoins en constante évolution du paysage actuel de la distribution vidéo interconnectée et en offrant une flexibilité maximale pour le déploiement de codecs dans divers modèles commerciaux.

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le pool de brevets HEVC Advance pour l’octroi de licences de plus de 27 500 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et le pool de brevets VVC Advance pour l’octroi de licences de brevets essentiels à la technologie H.266/VVC. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. Access Advance propose en outre le VDP Pool, une solution de licence complète pour les services de diffusion vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Contact médias :
Meredith Hollander
Directrice des communications stratégiques
Access Advance LLC
E-mail : press@accessadvance.com
Site Web : www.accessadvance.com

Demandes de licence :
E-mail : licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalianDutchChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contact médias :
Meredith Hollander
Directrice des communications stratégiques
Access Advance LLC
E-mail : press@accessadvance.com
Site Web : www.accessadvance.com

Demandes de licence :
E-mail : licensing@accessadvance.com

More News From Access Advance LLC

Access Advance prolonge les incitations accordées aux cessionnaires fondateurs du pool de brevets de distribution vidéo jusqu'au 30 septembre 2025

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd'hui la prolongation de son programme d'incitation pour les cessionnaires fondateurs du pool de brevets de distribution vidéo (VDP) jusqu'au 30 septembre 2025. Ce programme, initialement clos le 30 juin 2025, permet aux fournisseurs recherchant une couverture complète des licences de codecs vidéo de réaliser des économies substantielles sur les technologies HEVC, VVC, VP9 et AV1. Les concédants du pool de brevets de distribution vidéo...

Les chefs de file mondiaux de la technologie adoptent le pool de brevets de distribution vidéo d'Access Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Un groupe diversifié d'entreprises mondiales de l'écosystème vidéo a rejoint le pool de brevets de distribution vidéo (« VDP ») d'Access Advance et partage maintenant les raisons pour lesquelles elles ont choisi ce pool. Positionné comme une solution de licence de codec vidéo équilibrée, transparente et complète pour l'industrie du streaming vidéo, le pool réunit les principaux titulaires de brevets, les opérateurs de plateformes vidéo et les parties prenantes du marché...

La Cour fédérale rejette la plainte de Roku contre Access Advance et refuse de fixer le prix mondial de la réserve de brevets

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui que la Cour fédérale du district du Massachusetts avait rejeté la plainte déposée par Roku Inc. visant à contraindre la Cour à fixer un taux de redevance mondial équitable, raisonnable et non discriminatoire (FRAND) pour la réserve de brevets HEVC Advance. Le juge Richard G. Stearns a estimé que son tribunal « n’était pas compétent pour déterminer » un taux de redevance FRAND mondial, soulignant que « les brevets américains ne co...
Back to Newsroom