ALT5 Sigma Corporation kondigt een geregistreerde directe aanbieding van $ 1,5 miljard en een gelijktijdige private plaatsing aan om $WLFI Treasury-strategie van World Liberty Financial te initiëren

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS) (FRA: 5AR1) (het 'bedrijf' of 'ALT5') heeft vandaag aangekondigd dat het definitieve overeenkomsten heeft gesloten voor de uitgifte en verkoop van in totaal maximaal 100.000.000 gewone aandelen (of equivalenten van gewone aandelen in plaats daarvan) in een geregistreerde directe aanbieding (de 'geregistreerde directe aanbieding') tegen een aankoopprijs van $ 7,50 per aandeel.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.