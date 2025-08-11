ALT5 Sigma Corporation kondigt een geregistreerde directe aanbieding van $ 1,5 miljard en een gelijktijdige private plaatsing aan om $WLFI Treasury-strategie van World Liberty Financial te initiëren
ALT5 zet zijn expansie voort als toonaangevende aanbieder van oplossingen voor de handel in digitale activa en betalingen
Na afronding van de aanbiedingen zal ALT5 zijn $WLFI Treasury-strategie implementeren en ongeveer 7,5% van de totale voorraad $WLFI-tokens in handen hebben
Zach Witkoff, medeoprichter en CEO van World Liberty Financial, Inc., het bedrijf achter USD1, de snelstgroeiende stablecoin ter wereld, wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van ALT5; Eric Trump wordt lid van de Raad van Bestuur; Zak Folkman, medeoprichter en COO van World Liberty Financial, wordt waarnemer in de Raad van Bestuur; en Matt Morgan wordt Chief Investment Officer, dit alles na de afsluiting van de emissies.
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS) (FRA: 5AR1) (het 'bedrijf' of 'ALT5') heeft vandaag aangekondigd dat het definitieve overeenkomsten heeft gesloten voor de uitgifte en verkoop van in totaal maximaal 100.000.000 gewone aandelen (of equivalenten van gewone aandelen in plaats daarvan) in een geregistreerde directe aanbieding (de 'geregistreerde directe aanbieding') tegen een aankoopprijs van $ 7,50 per aandeel.
