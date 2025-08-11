Andersen Consulting erweitert mit Endeavor Management seine Strategie- und Business-Transformation-Fähigkeiten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Strategie- und Transformationsfähigkeiten mit der Aufnahme des neuen Mitglieds Endeavor Management. Endeavor Management ist eine Unternehmensberatung, die bereits seit sechs Jahrzehnten komplexe Organisationen bei ihrer Ausrichtung, Transformation und ihrem Wachstum unterstützt.

Endeavor Management und seine integrierte Full-Service-Werbeagentur RTRN Strategy genießen landesweit einen hervorragenden Ruf, den Wandel genau dort anzustoßen, wo er am wichtigsten ist: an der Schnittstelle zwischen Marke, Kultur und Betrieb. Das Unternehmen verfügt über besonders umfangreiche Erfahrungen im Gesundheits- und Energiesektor und unterstützt dank seiner Spezialisierung Organisationen bei der Umsetzung von anspruchsvollen Transformationen in stark regulierten und sich schnell entwickelnden Umgebungen. Dank der Expertise von Endeavor in den Bereichen Unternehmenstransformation, Markenausrichtung und Wachstumsstrategie kann Andersen Consulting nun noch besser End-to-End-Beratungslösungen anbieten, die auf fundierten Erkenntnissen beruhen, umsetzungsorientiert und global skalierbar sind. Endeavor Management wird den Übergang zur Marke Andersen Consulting im Laufe der nächsten Monate einleiten.

„Teil von Andersen Consulting zu werden, ist ein katalytischer Schritt für uns“, so Bill Nash, Gründer von Endeavor Management. „Wir verfügen über eine praxiserprobte Methodik, um Strategie und Leistung in Einklang zu bringen. Dank der globalen Reichweite und der multidisziplinären Kompetenz von Andersen werden wir jetzt in der Lage sein, in einer Zeit eine führende Rolle einzunehmen, in der Transformation nicht mehr optional, sondern existenziell ist.“

Mark L. Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Die Expertise von Endeavor in den Bereichen Unternehmenstransformation und Strategie ergänzt die Fähigkeiten unserer Organisation perfekt. Die Verstärkung durch Endeavor spiegelt unser Engagement wider, unsere Plattform zu verbessern und unsere Reichweite zu vergrößern, um unseren Kunden eine unvergleichliche Suite von globalen, nahtlosen, multidimensionalen Lösungen anzubieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfangreiche Dienstleistungspalette anbietet, die sich auf die Bereiche Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie auf Lösungen für das Humankapital erstreckt. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet auf einer globalen Plattform mit über 20.000 Experten auf der ganzen Welt und einer Präsenz an mehr als 500 Standorten über seine Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner erstklassige Beratungsleistungen und Expertise in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität und Advisory. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über seine Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.