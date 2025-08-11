Andersen Consulting breidt zijn strategie- en transformatiecapaciteiten uit met Endeavor Management

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn strategie- en transformatiecapaciteiten uit met de komst van het nieuwe lid Endeavor Management, een managementadviesbureau met een geschiedenis van zestig jaar in het helpen van complexe organisaties bij het uitlijnen, transformeren en groeien.

Endeavor Management en zijn full-service embedded advertisingbureau RTRN Strategy hebben een nationale reputatie opgebouwd door verandering teweeg te brengen waar het er het meest toe doet: op het snijvlak van merk, cultuur en bedrijfsvoering. Met een specifieke expertise in de gezondheidszorg en energiesector brengt het bedrijf gespecialiseerde ervaring mee om organisaties te helpen bij het omgaan met veeleisende transformaties in sterk gereguleerde en snel veranderende omgevingen. De expertise van Endeavor op het gebied van bedrijfstransformatie, merkpositionering en groeistrategie versterkt het vermogen van Andersen Consulting om end-to-end consultancyoplossingen te leveren die inzichtgedreven, uitvoeringsgericht en wereldwijd schaalbaar zijn. Endeavor Management zal de komende maanden beginnen met de overgang naar het merk Andersen Consulting.

"De overstap naar Andersen Consulting is voor ons een katalyserende stap," aldus Bill Nash, oprichter van Endeavor Management. "We bieden een beproefde methodologie voor het afstemmen van strategie op prestaties. Nu, ondersteund door Andersens wereldwijde bereik en multidisciplinaire expertise, zijn we gepositioneerd om voorop te lopen in een tijdperk waarin transformatie geen optie meer is – het is existentieel geworden."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "De deskundigheid van Endeavor op het gebied van bedrijfstransformatie en -strategie sluit perfect aan bij de capaciteiten van onze organisatie. Hun komst weerspiegelt onze toewijding om ons platform te verbeteren en ons bereik uit te breiden, waardoor we klanten een ongeëvenaard aanbod van wereldwijde, naadloze, multidimensionale oplossingen kunnen bieden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.