ALT5 Sigma Corporation宣布15億美元註冊直接發行及同步私人發行，啟動World Liberty Financial $WLFI庫藏策略

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS)(FRA: 5AR1)（簡稱「公司」或「ALT5」）今日宣布，已就一項註冊直接發行（簡稱「註冊直接發行」）達成最終協議，將發行並出售總計不超過1億股普通股（或普通股等價物），發行價為每股7.50美元。在同步進行的私人發行（簡稱「私人發行」，與註冊直接發行合稱「發行」）中，公司已簽署證券購買協議，將以與註冊直接發行相同的每股7.50美元的購買價格，購買並出售1億股普通股（或普通股等價物）。本次發行總籌集資金預計約為15億美元，未扣除配售代理費用及其他發行開支。私人發行中購買證券的對價以World Liberty Financial, Inc. (“WLFI”)的$WLFI代幣形式繳納。發行價格根據那斯達克規則按市價確定。

World Liberty Financial, Inc.是同步私人發行的主導投資人，本次發行還吸引了部分全球最大的機構投資人及知名加密貨幣創投公司的參與。

本次發行可望在滿足特別成交條件的情況下於2025年8月12日左右完成。公司計畫將本次發行的淨籌集資金用於收購$WLFI代幣、建立公司加密貨幣庫藏業務、解決現有訴訟、償還現有債務、為公司現有業務營運提供資金，以及用作營運資金和一般企業用途。

A.G.P./Alliance Global Partners擔任本次發行的獨家配售代理。

註冊直接發行所涉證券（不包括私人發行的證券）由ALT5依據此前於2025年8月1日向美國證券交易委員會(SEC)遞交並於2025年8月8日由SEC宣布生效的S-3表格「儲架」註冊說明書（註冊號：333-289176，包括基礎招股說明書）進行發行和銷售。註冊直接發行所涉證券的發行僅透過構成註冊說明書一部分的招股說明書補充文件進行。與註冊直接發行相關的最終招股說明書補充文件及配套基礎招股說明書將遞交至SEC，並可在SEC網站(http://www.sec.gov)查閱。

上述私人發行中證券的發售以非公開交易方式進行，未依據經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第4(a)(2)條和/或其項下頒佈的D條例第506(b)條註冊，且未在《證券法》或適用州證券法下註冊。因此，除非依據有效的註冊說明書或符合《證券法》及相關州證券法註冊要求的適用豁免條款，否則私人發行中的證券不得在美國重新發售或轉售。

本新聞稿不構成有關這些證券的出售要約或購買要約邀請，如果按照任何州或其他司法管轄區的證券法規定，在註冊或取得資格之前此等要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在任何此等州或其他司法管轄區出售任何此類證券。

顧問

Sullivan & Worcester LLP擔任A.G.P./Alliance Global Partners的法律顧問。

HSF Kramer LLP擔任A.G.P./Alliance Global Partners的特別顧問。

Clark Hill PLC和Lucosky Brookman LLP擔任ALT5 Sigma Corporation的法律顧問。

關於ALT5 Sigma

ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ:ALTS)(FRA:5AR1)是一家金融科技公司，提供下一代區塊鏈驅動技術，用於數位資產的代幣化、交易、清算結算、支付及安全保管。自2025年6月起，公司已被納入Russell Microcap Growth®、Russell 3000E®和Russell 3000E Growth®指數，成為2025年Russell指數重構的一部分。此前，公司自2024年6月起已被納入Russell Microcap®指數。

ALT5 Sigma, Inc.（ALT5 Sigma Corporation的獨資子公司）成立於2018年，提供下一代區塊鏈驅動技術，協助向新的全球金融典範轉型。ALT5 Sigma, Inc.透過其子公司為客戶提供兩大主要平台：「ALT5 Pay」和「ALT5 Prime」。自成立以來，ALT5 Sigma已處理超過50億美元的加密貨幣交易。

ALT5 Pay是一款屢獲殊榮的加密貨幣支付閘道，支援註冊並獲准的全球商家接受和進行加密貨幣支付，或透過WooCommerce和/或ALT5 Pay結帳組件及API將ALT5 Pay支付平台整合到自身應用程式或業務營運中。商家可選擇自動轉換為法定貨幣，或接收數位資產形式的付款。

ALT5 Prime是一個電子場外交易平台，支援註冊並獲准的客戶買賣數位資產。客戶可用法定貨幣購買數位資產，也可出售數位資產並取得法定貨幣。ALT5 Prime可透過瀏覽器存取，也可透過名為「ALT5 Pro」的行動應用程式（可從Apple App Store、Google Play下載）、ALT5 Prime的FIX API，以及針對經核准客戶的Broadridge Financial Solutions的NYFIX閘道存取。

公司正計畫脫售其生物科技業務，該業務未來將以「Alyea Therapeutics Corporation」的名義獨立營運。透過生物科技業務，公司專注於將具有非成癮性止痛特性的藥物推向市場，用於治療慢性或重度疼痛相關疾病。公司的專利產品是一種低劑量納曲酮的新型製劑(JAN123)，初期擬開發用於治療複雜性局部疼痛症候群(CRPS)——一種通常導致手臂或腿部出現重度慢性疼痛的疾病。美國食品藥物管理局(FDA)已頒發JAN123治療CRPS的孤兒藥資格。

發行完成後，公司可望採用$WLFI庫藏策略。

關於World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI)是一個開創性的去中心化金融(DeFi)協議和治理平台，致力於透過透明、易取得且安全的金融解決方案為個人賦能。受Donald J. Trump總統願景的啟發，WLFI旨在透過打造易於使用的工具，將去中心化金融的優勢帶給更廣泛的受眾，從而實現DeFi的普及。WLFI計畫成為DeFi領域的尖端力量，提供一個直覺式且強大的平台，讓使用者能夠積極參與金融未來的建設。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性陳述，包括但不限於與本次發行的預期時間和完成情況、發行籌集資金的接收、發行籌集資金的預期用途、公司推進$WLFI庫藏策略的預期、ALT5平台及業務的獲利能力和未來成長（可能包括但不限於國際貨幣風險、第三方或客戶信用風險、ALT5服務引發的責任索賠、未來成長或擴張面臨的技術挑戰）相關的陳述，以及關於公司生物科技業務潛在脫售計畫的陳述。本新聞稿還包含與公司生物科技業務潛在脫售計畫的風險、JAN123治療CRPS的潛力相關的一般性陳述，以及使用「繼續」、「預期」、「打算」、「將」、「希望」、「應該」、「或將」、「可能」、「潛在」和其他類似表述的其他陳述。此類陳述反映了公司對未來事件的目前看法，存在風險和不確定性，且必然依據多項估計和假設——儘管公司認為這些估計和假設是合理的，但本質上受到重大商業、經濟、競爭、政治和社會不確定性及意外事件的影響。本新聞稿還包含關於公司未來可能部分或全部處置其在Alyea的權益的前瞻性陳述，但未明確說明處置範圍或方式。

諸多因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與本新聞稿所述的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。這些因素可能包括但不限於公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的定期報告中詳述的內容。若這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或公司向SEC遞交的文件中「風險因素」部分所述的支援這些前瞻性陳述的假設被證明不正確，實際結果可能與本文所述結果存在重大差異。這些前瞻性陳述依據本新聞稿發表之日的情況做出，除非法律要求，否則公司無意且不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。公司無法保證此類陳述將被證明準確，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期內容存在重大差異。在此提醒個人注意，前瞻性陳述並非未來業績的保證，因此投資人不應過度依賴前瞻性陳述，因其本質上存在不確定性。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。