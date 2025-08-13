Andersen Consulting tilføjer Endeavor Management og udvider dermed sine strategiske og forretningsmæssige transformationsmuligheder

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine strategi- og transformationsmuligheder med tilføjelsen af det nye medlem Endeavor Management, et managementkonsulentfirma med seks årtier bag sig, der har hjulpet komplekse organisationer med at tilpasse sig, transformere sig og vokse.

Endeavor Management og dets integrerede full service-reklamebureau, RTRN Strategy, har opnået anerkendelse for at skabe forandringer dér, hvor det betyder mest – i krydsfeltet mellem brand, kultur og drift. Med særlig dybdegående viden inden for sundheds- og energisektoren bidrager virksomheden med specialiseret erfaring, der hjælper organisationer med at navigere i transformationer i stærkt regulerede og hurtigt udviklende miljøer. Endeavors ekspertise inden for virksomhedstransformation, brandtilpasning og vækststrategi styrker yderligere Andersen Consultings evne til at levere end-to-end-konsulentløsninger, der er indsigtsdrevede, eksekveringsfokuserede og globalt skalerbare. Endeavor Management vil i de kommende måneder påbegynde overgangen til Andersen Consulting-brandet.

"At blive en del af Andersen Consulting er et afgørende skridt for os," siger Bill Nash, stifter af Endeavor Management. "Vi bidrager med en gennemprøvet metode til at afstemme strategi og performance. Med Andersens globale rækkevidde og tværfaglige dybde er vi godt rustet til at gå forrest i en tid, hvor transformation ikke er et valg, men en nødvendighed."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "Endeavors ekspertise inden for forretningstransformation og -strategi supplerer perfekt vores organisations kompetencer. Deres tilgang afspejler vores engagement i at forbedre vores platform og udvide vores rækkevidde, så vi kan tilbyde vores kunder en enestående række globale, multidimensionelle løsninger uden komplikationer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

