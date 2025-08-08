Baraja任命IP Pioneer主導Spectrum-Scan™雷射雷達智慧財產權資產在全球的出售

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 變革性的Spectrum-Scan™雷射雷達架構背後的澳洲先驅企業Baraja Pty Ltd (“Baraja”)宣布啟動一項全球計畫，將其全套已獲專利的雷射雷達智慧財產權及技術資產商業化。公司已任命IP Pioneer Group Inc為獨家全球顧問，負責管理這一競爭性交易流程。

Baraja透過其Spectrum-Scan™技術重新定義了雷射雷達效能——這是一種變革性的固態架構，它借助色散棱鏡或光柵調節雷射波長來控制雷射光束，從而省去了行動組件。這一突破性技術實現了遠距離、高解析度的3D傳感，且本質上不受對準偏移、陽光以及多雷射雷達干擾的影響。

在雷射雷達創新領域達成多項重要技術里程碑後，Baraja目前正策略性地調整業務重心，進軍傳感與感知領域的新尖端。這一計畫將使新的商業合作夥伴能夠充分利用Spectrum-Scan™已獲驗證的差異化能力，並推動該技術在自動駕駛汽車、機器人、工業自動化及國防等領域的加快應用。

Baraja董事Federico Collarte表示：「Baraja創造了一類全新的雷射雷達。我們認為，最佳的發展路徑是賦予合適的商業合作夥伴在全球推廣這項技術的能力，而我們則專注於感知系統領域的下一波創新浪潮。」

該智慧財產權組合的核心亮點包括：

具備都卜勒速度偵測功能和高速公路級探測範圍的 固態、人眼安全運行模式

已獲專利的波長控制棱鏡 ，可實現無運動光束控制，可靠性高

，可實現無運動光束控制，可靠性高 模組化光纖連接架構 ，可實現靈活的360°涵蓋，且不受串擾影響

，可實現靈活的360°涵蓋，且不受串擾影響 經過多年研發投入開發的經實地驗證的原型機及專有技術

交易流程

IP Pioneer Group將主導此次交易，邀請符合資質的公司在簽署保密協議的前提下參與。意向方將獲得全套資產文件，並可在遞交具有約束力的提案前展開盡職調查。Baraja預計於2025年10月31日前收到意向性報價，最終協議將於年底前簽署，交易於2026年1月完成。

關於Baraja

Baraja成立於2016年，是先進雷射雷達系統領域一家由創投支援的技術領先企業。其專有Spectrum-Scan™雷射雷達平台開創了高效能固態傳感的新方法——將電信級光子技術與汽車級工程設計相融合。Baraja持續突破自動駕駛時代的感知與傳感技術邊界。

關於IP Pioneer Group

IP Pioneer Group是一家全球性顧問公司，專注于複雜的高價值技術組合的商業化。該公司在光子學、汽車、半導體及行動運輸領域擁有深厚經驗，在首爾設有辦事處。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。