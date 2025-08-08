Accord annonce la mise à jour de sa facilité bancaire

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Accord Financial Corp. (« Accord » ou la « Société ») (TSX – ACD) annonce aujourd’hui être parvenue à un accord avec son consortium de prêteurs sur une deuxième prolongation à court terme de sa principale facilité de crédit jusqu’au 15 août 2025, faisant suite à la prolongation initiale du 26 juillet 2025 au 8 août 2025. La Société et ses prêteurs sont en discussion concernant une modification de la facilité de crédit qui devrait prolonger la date d'échéance jusqu'en décembre 2025 ; la prolongation donnera plus de temps pour que la modification soit finalisée.

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial est l'une des sociétés de financement commercial les plus dynamiques d'Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment des prêts basés sur l'actif, l'affacturage, le financement des stocks, la location d'équipement (Canada), le financement commercial et le financement cinématographique/médiatique. En tirant parti de notre combinaison unique d'expérience approfondie et de pensée indépendante, nous concevons des solutions financières performantes pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « s'attend à », « a l’intention de », « estime », « anticipe », « pense », « continue », « planifie », des conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou d’autres termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations, des convictions, des attentes ou des intentions de la direction concernant la situation financière de la Société et l’extension des facilités de crédit de la Société. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques et concurrentielles. Les déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes, y compris le fait qu’il n’existe aucune assurance quant à la capacité de la société à conclure des accords avec ses prêteurs pour prolonger davantage la date d’échéance de ses facilités de crédit à des conditions raisonnables, ou du tout, et quant à la situation globale de liquidité et de ressources en capital de la société et à sa capacité de rembourser ses obligations à l’échéance, ainsi qu’aux risques identifiés dans les dépôts périodiques de l’accord auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Voir la fiche d’information annuelle la plus récente d’Accord et la discussion et l’analyse des résultats des opérations et de la situation financière de la direction la plus récente pour une analyse détaillée des facteurs de risque affectant Accord. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction sur la base des informations actuellement disponibles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie et les résultats futurs réels peuvent varier considérablement. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.