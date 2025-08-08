Baraja nomme IP Pioneer pour diriger la vente mondiale des actifs de propriété intellectuelle LiDAR Spectrum-Scan™

SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Baraja Pty Ltd (« Baraja »), le pionnier australien à l’origine de l’architecture LiDAR révolutionnaire Spectrum-Scan™, a annoncé une initiative mondiale visant à commercialiser l’ensemble de ses actifs techniques et de propriété intellectuelle LiDAR brevetés. La société a nommé IP Pioneer Group Inc comme conseiller mondial exclusif pour gérer ce processus de transaction concurrentiel.

Baraja a redéfini les performances LiDAR grâce à sa technologie Spectrum-Scan™, une architecture à semi-conducteurs transformatrice qui oriente le faisceau laser en ajustant sa longueur d’onde à l’aide d’un prisme ou d’un réseau dispersif, éliminant ainsi les pièces mobiles. Cette avancée permet une détection 3D à longue portée et haute résolution qui est intrinsèquement immunisée contre la dérive d’alignement, la lumière du soleil et les interférences multi-LiDAR.

Après avoir franchi des étapes techniques importantes dans l’innovation LiDAR, Baraja fait désormais évoluer stratégiquement son activité pour explorer de nouvelles frontières dans le domaine de la détection et de la perception. Cette initiative permettra à un nouveau partenaire commercial de tirer parti des capacités éprouvées et différenciées de Spectrum-Scan™ et d’accélérer son adoption dans les véhicules autonomes, la robotique, l’automatisation industrielle et la défense.

« Baraja a créé une toute nouvelle catégorie de LiDAR », déclare Federico Collarte, directeur chez Baraja. « Nous pensons que la meilleure voie à suivre est de donner les moyens au bon partenaire commercial de déployer cette technologie à l’échelle mondiale, tandis que nous nous concentrons sur la prochaine vague d’innovation dans les systèmes de perception. »

Points forts du portefeuille de propriété intellectuelle :

Fonctionnement à semi-conducteurs, sans danger pour les yeux, avec vitesse Doppler et portée de classe autoroutière

avec vitesse Doppler et portée de classe autoroutière Prisme breveté à longueur d’onde orientable permettant une orientation du faisceau sans mouvement et une grande fiabilité

permettant une orientation du faisceau sans mouvement et une grande fiabilité Architecture modulaire connectée par fibre optique permettant une couverture flexible à 360° et une immunité aux interférences

permettant une couverture flexible à 360° et une immunité aux interférences Prototypes éprouvés sur le terrain et savoir-faire développé grâce à des années d’investissement en R&D

Processus de transaction

IP Pioneer Group dirigera la transaction et invitera les entreprises qualifiées à y participer dans le cadre d’un accord de confidentialité. Les parties intéressées auront accès à une documentation complète sur les actifs et pourront effectuer une vérification préalable avant de soumettre des propositions contraignantes. Baraja attend des offres indicatives d’ici le 31 octobre 2025, les accords finaux devant être signés d’ici la fin de l’année et la transaction conclue en janvier 2026.

À propos de Baraja

Fondée en 2016 et soutenue par des investisseurs, Baraja est un leader technologique dans le domaine des systèmes LiDAR avancés. Sa plateforme LiDAR Spectrum‑Scan™ exclusive présente une nouvelle approche de la détection à semi-conducteurs haute performance, fusionnant la photonique de qualité télécom avec l’ingénierie de qualité automobile. Baraja continue de repousser les limites des technologies de perception et de détection pour l’ère de l’autonomie.

À propos d’IP Pioneer Group

IP Pioneer Group est un cabinet de conseil international spécialisé dans la commercialisation de portefeuilles technologiques complexes et à forte valeur ajoutée. Le cabinet possède une grande expérience dans les domaines de la photonique, de l’automobile, des semi-conducteurs et de la mobilité, et dispose d’un bureau à Séoul.

