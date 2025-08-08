Baraja benoemt IP Pioneer tot leider van wereldwijde verkoop van Spectrum-Scan™ LiDAR IP-activa

SEOUL, Zuid-Korea--(BUSINESS WIRE)--Baraja Pty Ltd ('Baraja'), de Australische pionier achter de revolutionaire Spectrum-Scan™ LiDAR-architectuur, heeft een wereldwijd initiatief aangekondigd om zijn volledige suite van gepatenteerde LiDAR intellectuele eigendom en technische activa te commercialiseren. Het bedrijf heeft IP Pioneer Group Inc aangesteld als exclusieve wereldwijde adviseur voor het beheren van dit competitieve transactieproces.

Baraja heeft de LiDAR-prestaties opnieuw gedefinieerd met zijn Spectrum-Scan™-technologie – een transformatieve solid-state architectuur die de laserstraal stuurt door de golflengte ervan af te stemmen via een dispersief prisma of rooster, waardoor bewegende delen worden geëlimineerd. Deze doorbraak maakt 3D-detectie met een groot bereik en hoge resolutie mogelijk, die inherent immuun is voor uitlijningsdrift, zonlicht en multi-LiDAR-interferentie.

