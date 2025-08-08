Baraja beauftragt IP Pioneer mit der Leitung des weltweiten Verkaufs von Spectrum-Scan™ LiDAR IP Assets

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Baraja Pty Ltd („Baraja“), der australische Pionier hinter der revolutionären Spectrum-Scan™ LiDAR-Architektur, hat eine globale Initiative zur Kommerzialisierung seiner gesamten Suite an patentiertem geistigem Eigentum im Bereich LiDAR und technischen Assets angekündigt. Das Unternehmen hat die IP Pioneer Group Inc zum exklusiven weltweiten Berater ernannt, der diesen kompetitiven Transaktionsprozess leiten soll.

Baraja hat die LiDAR-Leistung mit seiner Spectrum-Scan™-Technologie neu definiert — einer transformativen Festkörperarchitektur, die den Laserstrahl durch die Anpassung seiner Wellenlänge durch ein dispersives Prisma oder Gitter lenkt und bewegliche Teile eliminiert. Dank dieses Durchbruchs wird eine hochauflösende 3D-Sensorik mit großer Reichweite möglich, die inhärent immun gegen Ausrichtungsdrift, Sonnenlicht und Multi-LiDAR-Interferenzen ist.

Nach dem Erreichen bedeutender technischer Meilensteine im Bereich der LiDAR-Innovation entwickelt Baraja nun seinen Unternehmensfokus strategisch weiter, um die Grenzen der Sensorik und Wahrnehmung auszuloten. Diese Initiative wird es einem neuen kommerziellen Partner ermöglichen, die bewährten, differenzierten Fähigkeiten von Spectrum-Scan™ gewinnbringend zu nutzen und die Einführung in den Bereichen autonome Fahrzeuge, Robotik, Industrieautomation und Verteidigung zu beschleunigen.

„Baraja hat eine vollkommen neue LiDAR-Klasse geschaffen“, so Federico Collarte, Director bei Baraja. „Wir glauben, dass der richtige Weg in die Zukunft darin besteht, den passenden kommerziellen Partner zu befähigen, diese Technologie auf globaler Ebene zu skalieren, während wir uns auf die nächste Innovationswelle bei den Wahrnehmungssystemen konzentrieren.“

Zu den Highlights des IP-Portfolios gehören:

Für die Augen sicherer Festkörperbetrieb mit Doppler-Geschwindigkeit und Reichweite der Highway-Klasse

mit Doppler-Geschwindigkeit und Reichweite der Highway-Klasse Patentiertes wellenlängengesteuertes Prisma , das eine bewegungsfreie Strahlsteuerung ermöglicht und hohe Zuverlässigkeit garantiert

, das eine bewegungsfreie Strahlsteuerung ermöglicht und hohe Zuverlässigkeit garantiert Modulare, faserverbundene Architektur , die eine flexible 360°-Abdeckung und Immunität gegen Crosstalk ermöglicht

, die eine flexible 360°-Abdeckung und Immunität gegen Crosstalk ermöglicht Praxiserprobte Prototypen und durch langjährige Investitionen in Forschung und Entwicklung erworbenes Fachwissen

Transaktionsprozess

Die IP Pioneer Group wird federführend bei der Transaktion sein und qualifizierte Unternehmen einladen, sich unter Geheimhaltungserklärung zu beteiligen. Interessierte Parteien werden Zugang zu einer ausführlichen Dokumentation der Vermögenswerte erhalten und können eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, bevor sie verbindliche Angebote einreichen. Baraja erwartet indikative Angebote bis zum 31. Oktober 2025. Die endgültigen Verträge werden bis Jahresende unterzeichnet und das Closing erfolgt im Januar 2026.

Über Baraja

Das im Jahr 2016 gegründete und mit Venture-Kapital finanzierte Unternehmen Baraja ist ein Technologieführer im Bereich fortschrittlicher LiDAR-Systeme. Seine proprietäre Spectrum-Scan™ LiDAR-Plattform hat einen neuen Ansatz für hochleistungsfähige Festkörpersensorik eingeführt, bei dem Photonik in Telekommunikationsqualität mit Technik für die Automobilindustrie kombiniert wird. Baraja wird auch in Zukunft die Grenzen der Wahrnehmungs- und Sensortechnologien für das autonome Zeitalter verschieben.

Über die IP Pioneer Group

Die IP Pioneer Group ist ein globales Beratungsunternehmen, das sich auf die Kommerzialisierung von komplexen und hochwertigen Technologieportfolios spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Seoul verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Photonik, Automobil, Halbleiter und Mobilität.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.