バラハ、Spectrum-Scan™ LiDAR IP資産の世界販売展開にIPパイオニアを指名

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- バラハ株式会社（以下、「バラハ」）、革命的なSpectrum‑Scan™ LiDARアーキテクチャを開発したオーストラリア企業である同社は、特許権を有するLiDAR の知的財産および技術資産を国際的に商業化することを発表しました。同社はIPパイオニアグループ株式会社を、この競争の激しい取引プロセスにおいて、唯一の世界アドバイザーに指名しました。

バラハはSpectrum-Scan™技術でLiDARの性能を一新しました。これは変革的な固体アーキテクチャで、分散プリズムまたは回折格子を用いて波長を調整し、可動部を排除することによってレーザービームを発生させます。このブレークスルーにより、長距離・高解像度の3Dセンシングが可能となり、これらはアライメントドリフト、日光、複数LiDARインターフェースの干渉に対して本質的な耐性を持ちます。

LiDARにおけるイノベーションで得た重要な技術面でのマイルストーンにより、バラハは注力事業を戦略的に進化させ、センシングおよび認識分野の新たなフロンティアを探索しています。この取り組みにより、新しい商業パートナーは、実績のある差別化された技術力を持つSpectrum‑Scan™を活用し、自律車両、ロボティクス、産業自動化および防衛分野への適用を進めていくことができます。

「バラハはLiDARの全く新しい分野を作り出しました。」と、同社のフェデリコ・コラルテ取締役は述べています。「この技術を世界中に広めていくためにふさわしい商業パートナーを支援すると同時に、認識システムの次なる変革に注力していくことがだ最も重要だと確信しています。」

IPポートフォリオの主な特徴は以下の通りです：

固体で目に安全な動作 ドップラー速度とハイウェイクラスの範囲を完備

ドップラー速度とハイウェイクラスの範囲を完備 特許取得済みの波長制御プリズム モーションフリーのビーム制御と高い信頼性を実現

モーションフリーのビーム制御と高い信頼性を実現 モジュラーファイバー接続のアーキテクチャ 柔軟な360度網羅とクロストーク耐性

柔軟な360度網羅とクロストーク耐性 実績のあるプロトタイプとノウハウ 何年にも及ぶ研究開発への投資

取引プロセス

IPパイオニアグループが取引を主導し、有資格企業にNDA（秘密保持契約）に基づいて参加を呼びかけます。参加を希望する企業には包括的な資産ドキュメンテーションへのアクセスが提供され、拘束力のある提案書の提出前にデュー・デリジェンスが行われる可能性もあります。バラハは2025年10月31日までに予備的な入札を受け付け、最終契約は年内に締結され、取引の完了は2026年1月を見込んでいます。

バラハについて

2016年に創業し、ベンチャーキャピタルの支援を受けているバラハは、先進的なLiDARのテクノロジーリーダーです。同社独自のSpectrum‑Scan™ LiDARプラットフォームは、電気通信グレードのフォトニクスと自動車グレードのエンジニアリングを合わせた、高機能の固体センサー技術に新しいアプローチを導入しています。同社は自律時代に向けた認識およびセンシング技術の境界を引き続き押し広げています。

IPパイオニア・グループについて

IPパイオニア・グループは、複雑で高価値のテクノロジー・ポートフォリオの商業化に特化した国際的なアドバイザリー企業です。フォトニクス、自動車、半導体、モビリティにまたがる豊富な経験を有し、ソウルにオフィスを構えています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。