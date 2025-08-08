Baraja任命IP Pioneer牵头全球范围内Spectrum-Scan™激光雷达知识产权资产的出售

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 革命性的Spectrum-Scan™激光雷达架构背后的澳大利亚先驱企业Baraja Pty Ltd (“Baraja”)宣布启动一项全球计划，将其全套已获专利的激光雷达知识产权及技术资产商业化。公司已任命IP Pioneer Group Inc为独家全球顾问，负责管理这一竞争性交易流程。

Baraja通过其Spectrum-Scan™技术重新定义了激光雷达性能——这是一种变革性的固态架构，它借助色散棱镜或光栅调节激光波长来控制激光束，从而省去了移动部件。这一突破性技术实现了远距离、高分辨率的3D传感，且本质上不受对准偏移、阳光以及多激光雷达干扰的影响。

在激光雷达创新领域达成多项重要技术里程碑后，Baraja目前正战略性地调整业务重心，进军传感与感知领域的新前沿。这一计划将使新的商业合作伙伴能够充分利用Spectrum-Scan™已获验证的差异化能力，并推动该技术在自动驾驶汽车、机器人、工业自动化及国防等领域的加速应用。

Baraja董事Federico Collarte表示：“Baraja创造了一类全新的激光雷达。我们认为，最佳的发展路径是赋予合适的商业合作伙伴在全球范围内推广这项技术的能力，而我们则专注于感知系统领域的下一波创新浪潮。”

该知识产权组合的核心亮点包括：

具备多普勒速度检测功能和高速公路级探测范围的 固态、人眼安全运行模式

已获专利的波长控制棱镜 ，可实现无运动光束控制，可靠性高

，可实现无运动光束控制，可靠性高 模块化光纤连接架构 ，可实现灵活的360°覆盖，且不受串扰影响

，可实现灵活的360°覆盖，且不受串扰影响 经过多年研发投入开发的经实地验证的原型机及专有技术

交易流程

IP Pioneer Group将主导此次交易，邀请符合资质的公司在签署保密协议的前提下参与。意向方将获得全套资产文件，并可在提交具有约束力的提案前开展尽职调查。Baraja预计于2025年10月31日前收到意向性报价，最终协议将于年底前签署，交易于2026年1月完成。

关于Baraja

Baraja成立于2016年，是先进激光雷达系统领域一家由风险投资支持的技术领先企业。其专有Spectrum-Scan™激光雷达平台开创了高性能固态传感的新方法——将电信级光子技术与汽车级工程设计相融合。Baraja持续突破自动驾驶时代的感知与传感技术边界。

关于IP Pioneer Group

IP Pioneer Group是一家全球咨询公司，专注于复杂的高价值技术组合的商业化。该公司在光子学、汽车、半导体及移动出行领域拥有深厚经验，在首尔设有办事处。

