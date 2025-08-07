アンダーセン・コンサルティング、バーチャル・インクと提携契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、米国を拠点とするバーチャル・インクとの提携契約を締結しました。同社はテクノロジーコンソーシアム、規格開発団体、その他の会員主導型グループの戦略および業務運営に関する専門知識で高く評価されています。

実践的なアプローチと成果重視の実行力で知られるバーチャル・インクには、ミッションドリブンで協調的な組織を支援してきた実績があります。同社はブティックファームの俊敏性とグローバル企業並みの能力を発揮して、主要ハイテク企業や規格開発団体がイノベーションを加速し、コンセンサスを形成し、デジタルエコシステム全体にインパクトを拡大できるように支援しています。1999年の創業以来、テクノロジー産業を中心とする世界中のクライアントに対し、ガバナンス、会員および認証管理、規格開発支援、イベント管理、マーケティング、統合テクノロジーソリューションといった多様なサービスを通じて、各社に合わせた戦略的アドバイザリーと業務支援を提供してきました。

バーチャル・インクのCEOであるアンディ・フリードは次のように述べています。「当社が専門とするのは、グローバルな技術規格の開発、相互運用性の推進、複雑なガバナンス構造の運用といった分野で、協調的な組織の成功を支援することです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の影響力をさらに拡大し、より多くのコンソーシアムや規格開発団体の戦略目標の達成を支援できるようになります。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、次のように述べています。「バーチャル・インクは、インパクトの大きいテクノロジーコンソーシアムや規格設定団体に関する豊富な経験を持っており、私たちのコンサルティングサービスに新たな次元が加わります。マルチステークホルダー間のコラボレーションを可能にする同社の専門技能と正確な運営能力を組み合わせることにより、私たちがクライアントのトランスフォーメーション、ガバナンス、大規模なイノベーションを導く能力がさらに高まります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。