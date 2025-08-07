-

Andersen Consulting gibt Kooperationsvereinbarung mit Virtual, Inc. bekannt

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting hat eine Kooperationsvereinbarung mit Virtual, Inc. unterzeichnet. Das US-amerikanische Unternehmen ist für seine umfassende Expertise in den Bereichen Strategie und Betriebsabläufe von Technologiekonsortien, Normungsorganisationen und anderen mitgliedergeführten Gruppen bekannt.

Virtual, Inc. steht für einen praxisorientierten Ansatz und ergebniszentrierte Umsetzung und kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte in der Unterstützung von missionsorientierten, kollaborativen Organisationen verweisen. Mit der Flexibilität eines Boutique-Unternehmens und den Fähigkeiten eines Global Players unterstützt Virtual führende Technologieunternehmen und Normungsgremien dabei, Innovationen zu beschleunigen, Konsens herzustellen und die Wirkung im gesamten digitalen Ökosystem zu skalieren. Seit seiner Gründung 1999 bietet Virtual seinen Kunden rund um den Globus – insbesondere im Technologiesektor – maßgeschneiderte strategische Beratung und operative Unterstützung. Das Leistungsspektrum umfasst Governance, Mitglieder- und Zertifizierungsmanagement, Unterstützung bei der Entwicklung von Standards, Eventmanagement, Marketing und integrierte Technologielösungen.

„Wir unterstützen kollaborative Organisationen dabei, erfolgreich zu sein – ganz gleich, ob sie globale technische Standards entwickeln, die Interoperabilität verbessern oder komplexe Governance-Strukturen managen“, so Andy Freed, CEO bei Virtual, Inc. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting vergrößern wir unsere Reichweite und können mehr Konsortien und Normungsgremien dabei unterstützen, ihre strategischen Ziele zu verwirklichen.“

„Die langjährige Erfahrung von Virtual Inc. mit einflussreichen Technologiekonsortien und Normungsorganisationen fügt unserem Beratungsangebot eine weitere wertvolle Dimension hinzu“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. „Ihre Expertise in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern gepaart mit ihrer operativen Präzision stärkt unsere Fähigkeit, Organisationen jeder Größe bei Transformation, Governance und Innovation zu begleiten.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet hochkarätige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten über Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

