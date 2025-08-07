Un consorcio de inversores de primer orden adquiere HistoSonics por 2250 millones de dólares
La adquisición acelerará la expansión internacional de la innovadora plataforma de histotripsia Edison® y la terapia tumoral no invasiva de la empresa
MINNEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, desarrollador del sistema de histotricia Edison® y de la novedosa plataforma de terapia de histotricia, ha anunciado hoy la adquisición de una participación mayoritaria liderada por la dirección de un sindicato de inversores privados y públicos reconocidos en todo el mundo, incluyendo K5 Global, Bezos Expeditions, Wellington Management y otros inversores nuevos y existentes. La transacción otorga a HistoSonics un valor aproximado de 2250 millones de dólares y permite a la empresa acelerar el desarrollo del sistema Edison para nuevas indicaciones clínicas y mercados internacionales.
El presidente y consejero delegado de HistoSonics, Mike Blue, y su equipo ejecutivo seguirán al frente de la empresa.
Contacts
Contactos para los medios de comunicación:
Josh King
Vicepresidente de Marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124
Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com