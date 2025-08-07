Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Virtual, Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a annoncé la conclusion d’un accord de collaboration avec Virtual, Inc., un cabinet américain reconnu pour son expertise approfondie en matière de stratégie et d’opérations pour les consortiums technologiques, les organismes de normalisation et autres groupes dirigés par leurs membres.

Réputé pour son approche pratique et son exécution axée sur les résultats, Virtual, Inc. a fait ses preuves dans le soutien aux organisations collaboratives dont les activités sont axées sur leur mission. Alliant l’agilité d’un petit cabinet aux capacités d’un acteur mondial, Virtual aide les entreprises technologiques de premier plan et les organismes de normalisation à accélérer l’innovation, à établir des consensus et à étendre leur impact à l’ensemble de l’écosystème numérique. Depuis sa création en 1999, Virtual propose à ses clients du monde entier, notamment dans le secteur technologique, des conseils stratégiques et un soutien opérationnel sur mesure. Ses services couvrent la gouvernance, la gestion des adhésions et des certifications, le soutien à l’élaboration de normes, la gestion d’événements, le marketing et les solutions technologiques intégrées.

« Nous accompagnons les organisations collaboratives dans leur développement, qu’elles élaborent des normes techniques mondiales, favorisent l’interopérabilité ou doivent faire face à des structures de gouvernance complexes », a déclaré Andy Freed, PDG de Virtual, Inc. « Cette collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre d’amplifier notre impact et d’aider davantage de consortiums et d’organismes de normalisation à atteindre leurs objectifs stratégiques. »

« La grande expérience de Virtual Inc. dans le domaine des consortiums technologiques à fort impact et des organismes de normalisation ajoute une dimension importante à nos offres de conseil », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Leur expertise en matière de facilitation des collaborations multipartites, associée à leur précision opérationnelle, renforce notre capacité à accompagner à grande échelle nos clients dans leur transformation, leur gouvernance et leurs innovations. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

