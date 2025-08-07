-

Andersen Consulting宣布與Virtual, Inc.達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Virtual, Inc.達成合作協議，後者是一家總部位於美國的公司，以在技術聯盟、標準制定機構及其他成員驅動型團體的策略與營運方面擁有深厚專業知識而聞名。

Virtual, Inc.以其務實的工作方法和注重結果的執行力著稱，在支援以使命為導向的協作型組織方面具有良好的業績記錄。Virtual兼具精品公司的靈活性與全球化企業的實力，致力於協助一流的科技企業和標準制定機構加快創新、建立共識，並在數位生態系統中擴大影響力。自1999年成立以來，Virtual一直為全球客戶——尤其是科技領域的客戶——提供客製化的策略顧問和營運支援，服務範圍涵蓋治理、會員與認證管理、標準制定支援、活動管理、市場行銷以及綜合技術解決方案等。

Virtual, Inc.執行長Andy Freed表示：「我們專注於協助協作型組織發展壯大——無論它們是要制定全球技術標準、推動相互操作性，還是因應複雜的治理結構。與Andersen Consulting的此次合作將使我們能夠擴大影響力，協助更多聯盟和標準制定機構達成其策略目標。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Virtual, Inc.在高影響力技術聯盟和標準制定機構方面的深厚經驗，為我們的顧問服務增添了強大優勢。他們推動多方協作的專業能力與精準營運相結合，強化了我們協助客戶實現大規模轉型、治理和創新的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

