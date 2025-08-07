-

Andersen Consulting宣布与Virtual, Inc.达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与Virtual, Inc.达成合作协议，后者是一家总部位于美国的公司，以在技术联盟、标准制定机构及其他成员驱动型团体的战略与运营方面拥有深厚专业知识而闻名。

Virtual, Inc.以其务实的工作方法和注重结果的执行力著称，在支持以使命为导向的协作型组织方面有着良好的业绩记录。Virtual兼具精品公司的灵活性与全球化企业的实力，致力于帮助领先的科技企业和标准制定机构加速创新、建立共识，并在数字生态系统中扩大影响力。自1999年成立以来，Virtual一直为全球客户——尤其是科技领域的客户——提供定制化的战略咨询和运营支持，服务范围涵盖治理、会员与认证管理、标准制定支持、活动管理、市场营销以及综合技术解决方案等。

Virtual, Inc.首席执行官Andy Freed表示：“我们专注于帮助协作型组织发展壮大——无论它们是要制定全球技术标准、推动互操作性，还是应对复杂的治理结构。与Andersen Consulting的此次合作将使我们能够扩大影响力，帮助更多联盟和标准制定机构实现其战略目标。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Virtual, Inc.在高影响力技术联盟和标准制定机构方面的深厚经验，为我们的咨询服务增添了强大助力。他们推动多方协作的专业能力与精准运营相结合，增强了我们帮助客户实现大规模转型、治理和创新的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

