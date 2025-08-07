AM Best向中华联合财产保险股份有限公司授予信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best (贝氏) 已向中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）（中国）授予”A级（优秀）”财务实力评级（FSR）和”a级”长期发行人信用评级（ICR）。上述信用评级（简称“评级”）的展望均为稳定。

该评级反映了中华财险被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、良好的经营表现、有利的业务组合、以及适当的企业风险管理(ERM)。该评级亦反映了贝氏预期中华财险可以从其最终控股股东（中国投资有限责任公司，以下简称“中投公司”）获得来自政府的支持。中投公司为中国政府主权财富基金。

中华财险的资产负债表实力评估显示，其基于风险调整后资本（以贝氏资本充足率BCAR衡量），处于非常强劲的水平。根据该公司的战略规划，贝氏预期其风险调整后资本将在中短期內有所减弱但维持在类似水平。经贝氏计算，截至2024年底，中华财险净资产达到人民币185亿（约美元25.3亿）。2024年末，公司成功发行人民币60亿资本补充债，此举显著提升了其在“偿二代”（C-ROSS）下的综合偿付能力充足率，并增强了财务灵活性。同时，公司的财务杠杆率维持在中性的水平。中华财险持有多元化的投资组合，主要为债券（含债券基金组合）、现金及定期存款、货币市场基金、以及上市权益类资产。其房地产投资敞口适中，对其它高风险投资的敞口处于可控水平。对资产负债表实力的抵消因素主要包括：该公司的承保杠杆率高于类似规模的中国同业财险公司、因政策性农险而产生的应收保费规模较大、以及因过往投资导致的资产减值的风险敞口。

在过去五年间，中华财险持续实现净利润， 年度净资产收益率（ROE）保持在中等个位数区间。得益于其较高比例的非车险保费占比，其过去五年的年平均保费收入增长略高于财险行业平均水平；预期公司未来增长率与行业大致持平。公司利润主要来源于投资收入，承保业务基本实现收支平衡。受到资本市场影响，公司近五年来的投资收益率呈现一定起伏，整体维持在中低个位数区间。尽管如此，贝氏预期中华财险未来仍将保持正向投资收益，并以此支撑其持续盈利。总体来说，中华财险的经营业绩表现良好。

中华财险有利的业务状况得益于其紧密的政商合作关系、在中国农险市场的领先地位、多元化的险种组合以及广泛的渠道与服务网络。中华财险始创于1986年，目前是中国第五大的财险公司，按2024年的中国大陆财险直接保费收入计算，该公司的市占率约为4%。凭借悠久的经营历史，中华财险积累了丰富的承保专业知识和客户服务能力。加之其与各级政府之间的紧密合作关系，中华财险在中国政策性农险和政策性健康险保持着领先地位，2024年，两者贡献超过其保费收入的30%。中国已成为全球最大的农险市场之一。过去数年来，中华财险在中国农险市占率保持在12%左右。

该评级同时反映了中华财险在提供普惠性农业保险以及支持国家战略的重要性。鉴于此，贝氏评级认为在必要时中华财险从中投公司获得支持的可能性很高。中投公司的信用状况稳健，财务资源充裕。贝氏预期中华财险亦会从中投公司的隐性支持中获益，如运营支持、风险管理、企业治理等。

若中华财险的资产负债表实力显著减弱，可能对评级产生负面影响。若其承保运营表现持续减弱，则亦可能对评级产生负面影响。虽然在中短期内发生的可能性不大，但若中华财险通过非发债形式显著提升其资产负债表实力，则可能对评级产生正面影响。

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

本新闻稿有关于已在AM Best网站上发布的信用评级。如欲了解有关新闻稿和相关信息披露的所有评级信息，包括负责发布本新闻稿中所提及每项评级的办公室详细信息，请访问AM Best的近期评级活动网页。垂询有关信用评级意见的使用和限制的更多信息，请查阅了解 Best的信用评级。了解应如何正确使用Best信用评级和Best初步信用评估的信息，以及AM Best的新闻稿，请查看关于正确使用Best信用评级以及AM Best评级活动的指引。

AM Best是一家专注于保险行业的全球信用评级机构、新闻出版商和数据分析提供商。公司在100多个国家开展业务。AM Best总部设在美国，在全球多个城市设有办事处，包括伦敦、阿姆斯特丹、迪拜、香港、新加坡和墨西哥城。垂询更多信息，请访问www.ambest.com。

©A.M. Best Rating Services, Inc.和/或其附属公司2025版权所有。保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。