HistoSonics annuncia l’acquisizione da 2,25 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori di altissimo livello
L’acquisizione accelererà l’espansione globale dell’innovativa piattaforma di istotripsia Edison® e della terapia antitumorale non invasiva sviluppate da HistoSonics
MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, l’impresa che ha creato il sistema di istotripsia Edison® e l’innovativa piattaforma per la terapia con questa tecnica, oggi ha annunciato l’acquisizione della partecipazione di maggioranza guidata dal management da parte di un consorzio di investitori pubblici e privati rinomati globalmente – K5 Global, Bezos Expeditions e Wellington Management nonché altri investitori preesistenti e nuovi. L’operazione assegna a HistoSonics un valore di circa 2,25 miliardi di dollari e la posizione per una crescita accelerata del sistema Edison riguardo a nuove indicazioni cliniche e mercati mondiali.
HistoSonics continuerà a essere guidata dal presidente e amministratore delegato Mike Blue coadiuvato dal gruppo dirigente.
