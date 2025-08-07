-

HistoSonics annuncia l’acquisizione da 2,25 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori di altissimo livello

L’acquisizione accelererà l’espansione globale dell’innovativa piattaforma di istotripsia Edison® e della terapia antitumorale non invasiva sviluppate da HistoSonics

Video of Histosonics Edison Histotripsy System Video credit: Histosonics

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, l’impresa che ha creato il sistema di istotripsia Edison® e l’innovativa piattaforma per la terapia con questa tecnica, oggi ha annunciato l’acquisizione della partecipazione di maggioranza guidata dal management da parte di un consorzio di investitori pubblici e privati rinomati globalmente – K5 Global, Bezos Expeditions e Wellington Management nonché altri investitori preesistenti e nuovi. L’operazione assegna a HistoSonics un valore di circa 2,25 miliardi di dollari e la posizione per una crescita accelerata del sistema Edison riguardo a nuove indicazioni cliniche e mercati mondiali.

HistoSonics continuerà a essere guidata dal presidente e amministratore delegato Mike Blue coadiuvato dal gruppo dirigente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media

Josh King
Vicepresidente marketing
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

